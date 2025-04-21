«К кибердемону Ктулху я готов не был»: новый геймплейный трейлер Doom: The Dark Ages впечатлил фанатов

До релиза шутера Doom: The Dark Ages остаётся уже меньше месяца, и в издательстве Bethesda Softworks с разработчиками из студии id Software решили подогреть ажиотаж вокруг игры выпуском нового трейлера.

Напомним, события Doom: The Dark Ages развернутся до Doom (2016). По сюжету новой игры Палач Рока стал пленником ордена Ночных Стражей и используется ими, когда ситуация с демонами выходит из-под контроля.

Дебютировавший на шоу WrestleMania 41 второй официальный трейлер Doom: The Dark Ages демонстрирует, как космическая крепость выстреливает капсулу с Палачом Рока в сторону Земли. «Палач активирован», — гласит закадровый голос.

В почти трёхминутном ролике также показали главного антагониста Doom: The Dark Ages, который вопреки стараниям Палача Рока стремится уничтожить человечество: «Я не могу стать королём, пока они боятся только тебя».

Нашлось в видео место и игровому процессу, включая средневековый аналог разрушительной пушки BFG-9000 (арбалет), секцию в боевом роботе Атлане и первый взгляд на кибердемонического Ктулху.

Пользователи в комментариях остались впечатлены вторым трейлером Doom: The Dark Ages и оказались удивлены решением разработчиков добавить в игру Ктулху. «К кибердемону Ктулху я готов не был», — удивляется Sabathdoom.

Doom: The Dark Ages выйдет 15 мая на PC (Steam, Battle.net, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Обещают сюжет «эпических масштабов», боевую систему с многофункциональными инструментами и полный перевод на русский.