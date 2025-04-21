Тайваньцы предложили топить батареи электромобилей для лучшего охлаждения и ускорения зарядки

Чем больше звеньев в цепи теплопередачи, тем хуже эффективность теплоотвода, поэтому в серверном сегменте уже давно взята на вооружение технология погружного жидкостного охлаждения. Как выясняется, представители тайваньской Xing Mobility готовы предложить аналогичное решение производителям тяговых батарей, и британская Caterham представит спорткар Project V с этим ноу-хау к 2027 году.

Об этом в интервью Nikkei Asian Review заявил президент материнской структуры Caterham VT Holdings Кадзухо Такахаши (Kazuho Takahashi). Британский автопроизводитель намерен применить систему погружного жидкостного охлаждения Xing Mobility в тяговых батареях спорткара Project V одним из первых в мире. Формально, это уже сделал McLaren ещё в 2018 году в своём гибриде Speedtail, но он был выпущен в количестве всего 100 экземпляров, да и использовал ДВС в составе силовой установки.

Тайваньская компания Xing Mobility была основана в 2015 году выходцами из Tesla и Panasonic, первоначально она намеревалась разрабатывать электромобили, но трудности пандемии вынудили её присмотреться к другим сегментам рынка, и в итоге было решено сосредоточиться на создании систем жидкостного охлаждения для тяговых батарей электромобилей. Для производителей электрических спорткаров скорость передачи тепловой энергии в таких системах очень важна, поскольку силовая подсистема машины подвергается повышенным нагрузкам при интенсивном движении. Как отмечают представители Xing Mobility, погружная жидкостная система обеспечивает ускорение теплообмена на 30 % по сравнению с традиционными.

В последних элементы системы охлаждения батареи контактируют с аккумуляторными ячейками через термоинтерфейс и разного рода теплопроводные пластины, а Xing Mobility предлагает погружать в охлаждающую жидкость эти самые аккумуляторные ячейки. Если судить по серверным системам аналогичного принципа действия, используется специальная диэлектрическая жидкость. Тайваньская компания готова строить такие системы охлаждения для аккумуляторных ячеек любого производителя. В случае со спорткаром Caterham это будут ячейки Panasonic.

Впрочем, помимо дороговизны, такие решения обладают ещё одним недостатком — возросшей массой тяговой батареи. Выходом может стать уменьшение количества аккумуляторных ячеек в составе батареи с целью уменьшения массы, поскольку при наличии развитой сети зарядных станций снижение ёмкости батареи можно компенсировать увеличением скорости зарядки.

Система Xing Mobility использует комплекс датчиков и продвинутый мониторинг для ускоренного формирования оптимального температурного режима эксплуатации тяговых батарей. Температуру ячеек удаётся удержать в оптимальном диапазоне от 0 до 40 градусов Цельсия практически в любых условиях, включая зимние. Работая на подогрев батарей, данная система обеспечивает более эффективную зарядку и предотвращает потерю ёмкости батареи на морозе. На скоростных зарядных станциях время восполнения заряда с 10 до 80 % удаётся сократить до 13 минут, тогда как машины с традиционной системой охлаждения батареи из-за её перегрева могут тратить на это до 40 минут.

Caterham собирается своё электрическое купе Project V продавать по цене $106 000. Для более демократичных электромобилей внедрение системы погружного жидкостного охлаждения батареи пока остаётся нецелесообразным. Её массовый выпуск Xing Mobility намеревается начать в следующем году и постарается снизить стоимость. Высокие затраты уже отпугнули от подобных систем несколько японских автопроизводителей, как отмечает источник.