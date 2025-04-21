CATL представила натрий-ионные аккумуляторы, которые не теряют заряд на морозе

Китайская компания CATL остаётся крупнейшим в мире производителем тяговых батарей для электромобилей и гибридов, занимая 38,2 % рынка по итогам двух первых месяцев текущего года. В этом месяце она представила технологии для ускорения заряда литийионных батарей и натрий-ионные аккумуляторы, которые при минус 40 °C не теряют свой заряд от температуры.

Нелюбовь литийионных батарей с жидким электролитом к отрицательным температурам приводит к тому, что электромобили при эксплуатации в зимних условиях не только теряют часть остаточного заряда вместе с запасом хода, но и отказываются принимать заряд на станциях с той же скоростью, что и летом. Устранить этот недостаток призваны как литийионные батареи с твердотельным электролитом, так и натрий-ионные батареи, разработкой которых занимаются многие компании, начиная с различных стартапов.

Как отмечает Bloomberg, на сегодняшнем мероприятии, которое предваряет начало работы крупной автомобильной выставки в Шанхае, компания CATL рассказала о своих перспективных разработках. Прежде всего, литийионные батареи семейства Shenxing были усовершенствованы таким образом, что теперь могут принять за пять минут такой заряд, которого хватит на 520 км пути. С нуля до 80 % такая батарея заряжается за 15 минут. Конкурирующая BYD, напомним, пока может предложить восполнение заряда на специальных экспресс-станциях высокой мощности на 400 км за те же пять минут. CATL надеется сделать обновлённые батареи Shenxing эталоном для всей отрасли. Важно, что только в этом году эти батареи начнут использовать более 67 новых моделей транспортных средств.

Кроме того, компания объявила, что завершила разработку натрий-ионных батарей семейства Naxtra, которые прекрасно зарекомендовали себя во время испытания как при высоких, так и при низких температурах. На 40-градусном морозе, например, они не теряют заряд, в отличие от популярных сейчас литийиоинных аккумуляторов с жидким электролитом. Для гибридов CATL готова выпускать батареи Naxtra в ёмкостях, обеспечивающих запас хода чисто на электротяге до 200 км, а для электромобилей — до 500 км. Плотность хранения заряда в батареях семейства Naxtra достигает 175 Вт‧ч/кг.

Важным преимуществом натрий-ионных батарей также является их более высокая пожаробезопасность. Натрий также дешевле лития, поэтому в какой-то момент такие батареи могут оказаться выгоднее в производстве, хотя для этого необходимо существенно нарастить объёмы выпуска.

На мероприятии в понедельник CATL также продемонстрировала тяговые батареи с гибридным химическим составом, позволяющим сочетать преимущества аккумуляторных ячеек разных типов в одном транспортном средстве. При определённых условиях они способны обеспечивать запас хода до 1000 км. Часть разработок CATL может найти применение и в авиации. По крайней мере, на батареях этой марки электролёты смогут перемещаться на расстояние до 250 км, как утверждают представители компании.