Стало известно, почему Nintendo Switch 2 не подорожала из-за новых американских пошлин

Взяв небольшую паузу после первой попытки начать приём предварительных заказов на игровую консоль Switch 2 в США, компания Nintendo решила возобновить их на текущей неделе и при этом не поднимать рекомендованную розничную стоимость новинки относительно $449. Удержать её в свете растущих таможенных пошлин будет не так просто, но поставлять консоль в США компания сможет из Вьетнама и Камбоджи.

Такого мнения придерживаются опрошенные Reuters аналитики, включая представителей Bernstein. Они считают, что при наличии прогнозируемого и стабильного спроса Nintendo вполне может покрыть потребности американского рынка в Switch 2 за счёт поставок консоли из Вьетнама и Камбоджи. Эти направления американского импорта тоже должны облагаться тарифами в размере 46 % и 49 % поверх базовой ставки 10 %, но введение новых пошлин пока отложено. Во-вторых, эти значения всё равно ниже тех 145 %, которые грозят импорту китайских товаров в США. Аналитики CLSA считают, что рост затрат при поставках Switch 2 в США из Вьетнама и Камбоджи компания Nintendo предпочтёт не отражать на росте розничной цены консоли на американском рынке, а пожертвовать частью прибыли.

При этом в прошлом фискальном году 44 % выручки Nintendo получила благодаря реализации продукции в обеих Америках. По оценкам Ampere Analysis, в текущем году из 13,2 млн выпущенных на мировой рынок консолей Switch 2 около 4,6 млн придётся на США. По сути, это около 35 % всех поставок, и такое количество подрядчикам Nintendo необходимо постараться выпустить за пределами КНР.

Специфика рынка, по мнению некоторых аналитиков, не позволяет Nintendo слишком злоупотреблять ценовой политикой. Преданные фанаты будут готовы заплатить за Switch 2 больше, но основную массу продаж формируют любители казуальных игр, которые не готовы переплачивать, и в случае чего предпочтут пользоваться смартфонами, а не специализированными игровыми устройствами. Тем более, что Switch 2 даже без учёта роста пошлин оказалась заметно дороже предшественницы, и эта разница уже стала источником некоторого потребительского раздражения. Компенсировать рост затрат за счёт повышения стоимости фирменных аксессуаров и игр Nintendo в силу схожих причин в полной мере также не сможет.