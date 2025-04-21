Microsoft рассказала о пользе TPM, чтобы убедить пользователей перейти на Windows 11

С приближением окончания поддержки операционной системы Windows 10 компания Microsoft прилагает всё больше усилий, чтобы побудить пользователей перейти на Windows 11 — даже если для этого придётся отказаться от текущего ПК и приобрести новый, способный работать с новой ОС.
В рамках последней попытки побудить пользователей перейти с устаревающей ОС на новую компания описала преимущества системы Trusted Platform Module (TPM) и того, как она делает Windows 11 лучше и безопаснее предшественника. Microsoft выделила четыре фактора, которые делают TPM такой полезной:
- TPM защищает ваши данные. Она может шифровать информацию, затрудняя хакерам доступ к конфиденциальным данным. Это особенно важно для защиты личных сведений, финансовой информации и чувствительных файлов.
- Она гарантирует надёжность программного обеспечения. TPM проверяет целостность программного обеспечения и прошивки системы. Эта функция, называемая безопасной загрузкой, помогает предотвратить запуск вредоносных программ при старте устройства.
- Защита от физического вмешательства. Если кто-то попытается физически вмешаться в оборудование, TPM сможет обнаружить изменения и заблокировать загрузку системы, тем самым защитив устройство от аппаратных атак.
- TPM поддерживает расширенные функции безопасности. Многие из наиболее эффективных средств защиты Windows 11 работают благодаря TPM. Эти инструменты помогают сохранить данные в безопасности даже в случае утери или кражи устройства.
Хотя TPM и Windows 11 действительно обеспечивают более высокий уровень безопасности, важно понимать, что Microsoft сделала поддержку TPM 2.0 обязательным системным требованием для установки Windows 11. Именно поэтому многие старые ПК с Windows 10 не подлежат обновлению.
Ранее Microsoft публиковала руководство, следуя которому можно было установить Windows 11 на компьютеры, не соответствующие минимальным системным требованиям. Для этого требовалось внести изменения в реестр, что позволяло обойти ограничения, касающиеся современных процессоров и модуля TPM 2.0. Однако компания настоятельно не рекомендовала использовать этот способ, поскольку он мог привести к «серьёзным проблемам» при ошибках со стороны пользователя. Спустя некоторое время Microsoft удалила это руководство.
Напомним, что после прекращения официальной поддержки Windows 10 в октябре этого года у пользователей некоторое время сохранится возможность получать обновления безопасности для этой ОС. Однако данная возможность будет платной.
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