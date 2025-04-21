Microsoft рассказала о пользе TPM, чтобы убедить пользователей перейти на Windows 11

С приближением окончания поддержки операционной системы Windows 10 компания Microsoft прилагает всё больше усилий, чтобы побудить пользователей перейти на Windows 11 — даже если для этого придётся отказаться от текущего ПК и приобрести новый, способный работать с новой ОС.

В рамках последней попытки побудить пользователей перейти с устаревающей ОС на новую компания описала преимущества системы Trusted Platform Module (TPM) и того, как она делает Windows 11 лучше и безопаснее предшественника. Microsoft выделила четыре фактора, которые делают TPM такой полезной:

TPM защищает ваши данные. Она может шифровать информацию, затрудняя хакерам доступ к конфиденциальным данным. Это особенно важно для защиты личных сведений, финансовой информации и чувствительных файлов.

Она гарантирует надёжность программного обеспечения. TPM проверяет целостность программного обеспечения и прошивки системы. Эта функция, называемая безопасной загрузкой, помогает предотвратить запуск вредоносных программ при старте устройства.

Защита от физического вмешательства. Если кто-то попытается физически вмешаться в оборудование, TPM сможет обнаружить изменения и заблокировать загрузку системы, тем самым защитив устройство от аппаратных атак.

TPM поддерживает расширенные функции безопасности. Многие из наиболее эффективных средств защиты Windows 11 работают благодаря TPM. Эти инструменты помогают сохранить данные в безопасности даже в случае утери или кражи устройства.

Хотя TPM и Windows 11 действительно обеспечивают более высокий уровень безопасности, важно понимать, что Microsoft сделала поддержку TPM 2.0 обязательным системным требованием для установки Windows 11. Именно поэтому многие старые ПК с Windows 10 не подлежат обновлению.

Ранее Microsoft публиковала руководство, следуя которому можно было установить Windows 11 на компьютеры, не соответствующие минимальным системным требованиям. Для этого требовалось внести изменения в реестр, что позволяло обойти ограничения, касающиеся современных процессоров и модуля TPM 2.0. Однако компания настоятельно не рекомендовала использовать этот способ, поскольку он мог привести к «серьёзным проблемам» при ошибках со стороны пользователя. Спустя некоторое время Microsoft удалила это руководство.

Напомним, что после прекращения официальной поддержки Windows 10 в октябре этого года у пользователей некоторое время сохранится возможность получать обновления безопасности для этой ОС. Однако данная возможность будет платной.