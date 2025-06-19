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Выбор Google в пользу TSMC для выпуска чипов для Pixel 10 стал «шоком» для Samsung

О неудачах Samsung Electronics в сфере контрактного производства чипов в последнее время не пишет только ленивый. Одним из резонансных событий в этой сфере стал отказ Google от услуг Samsung по выпуску мобильных процессоров Tensor для смартфонов семейства Pixel. Инцидент вызвал серьёзную озабоченность руководства Samsung и заставил искать пути выхода из кризиса.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Напомним, что по некоторым данным, Samsung при выпуске 3-нм чипов до сих пор приходится выбрасывать половину изделий, хотя она их производит уже три года подряд и номинально начала это делать раньше TSMC. При этом у последней уровень брака по 3-нм технологии не превышает 10 %. Именно к TSMC компания Google обратилась за услугами по контрактному производству процессоров Tensor G5 для смартфонов семейства Pixel 10, чей официальный дебют состоится в августе текущего года, а также нескольких последующих поколений чипов.

Как отмечает южнокорейское издание The Bell, подобный разворот одного из стратегических клиентов стал для Samsung серьёзным шоком, руководство компании принялось судорожно анализировать причины своих неудач в сфере контрактного производства и искать пути выхода из кризиса. Помимо предполагаемых проблем с качеством 3-нм продукции Samsung, на выбор Google повлияли и другие факторы, включая уровень быстродействия выпускаемой TSMC полупроводниковой продукции, а также отсутствия у Samsung большого количества клиентов на контрактном направлении. С другой стороны, выпускать модемы для смартфонов Google Pixel 10 всё равно будет компания Samsung, так что об окончательной утрате заказов говорить не приходится.

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Теги: samsung, tsmc, производство микросхем, google pixel, смартфоны
samsung, tsmc, производство микросхем, google pixel, смартфоны
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