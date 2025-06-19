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Российский ответ Starfield: бывшие разработчики Divinity: Original Sin 2 и Baldur’s Gate 3 представили научно-фантастическую ролевую игру «Сатурн. Наследие»

Вслед за недавним «спойлером» от Института развития интернета (ИРИ) российская студия Ninsar Games представила продолжение бесплатной научно-фантастической тактической ролевой игры «Сатурн» (Saturn).

Источник изображений: Ninsar Games

Источник изображений: Ninsar Games

Проект презентовал глава Ninsar Games Егор Сечинский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках сессии «Видеоигры как новая нефть: как России построить индустрию будущего?».

Как и предполагалось, продолжение «Сатурн» называется «Сатурн. Наследие» и представляет собой научно-фантастическую RPG от первого лица (в оригинальной игре была изометрическая камера).

Как сообщает ИРИ, на ПМЭФ показали дебютный трейлер «Сатурн. Наследие», однако в открытый доступ ролик ещё не загрузили. На момент публикации игроки могут оценить несколько скриншотов проекта.

Судя по первым кадрам, «Сатурн. Наследие» представляет собой российский аналог космической ролевой игры Starfield от Bethesda — та же приземлённая научная фантастика, схожая цветовая гамма, диалоги с выбором реплик и так далее.

Скриншоты
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Обещают элементы выживания, влияющие на сюжет решения, земные и космические локации (средний Урал, спутники Сатурна) и в несколько раз превосходящую оригинальную игру (проходится за 10 часов) продолжительность.

«Сатурн. Наследие» создаётся при поддержке ИРИ и должна выйти до 29 октября 2027 года. Ninsar Games базируется в Санкт-Петербурге и состоит из бывших разработчиков Divinity: Original Sin 2, Baldur’s Gate 3 и Encased.

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Теги: сатурн. наследие, ninsar games, ролевая игра
сатурн. наследие, ninsar games, ролевая игра
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