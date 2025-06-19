В России появятся складные смартфоны на отечественной платформе «Ред ОС М»

Российский разработчик «Ред Софт» создаёт совместное предприятие с китайской компанией Passion, которое займётся созданием и поставкой ноутбуков, планшетов, смартфонов и умных очков с дополненной реальностью на базе операционных систем «Ред ОС» и «Ред ОС М». Продажи устройств начнутся этим летом, пишут «Ведомости».

По словам исполнительного директора «Ред Софт» и гендиректора создаваемого СП Михаила Толпышкина, продажи устройств с «Ред ОС М» осуществляются в корпоративном секторе. За год, прошедший с момента начала продаж, реализовано около 10 тыс. устройств. В конце мая начались продажи смартфонов «ТП Лабс» на «Ред ОС М». Их стоимость будет объявлена в ближайшее время в рамках выхода в розницу, сообщил представитель компании, уточнив, что в планы СП входит локализация производства. Он также сообщил, что «Ред Софт» сотрудничает с тремя компаниями — «Аквариусом», Ayya (принадлежит «Ростеху») и Fplus.

«Ежедневно продаётся около 15–20 устройств с нашей операционной системой, спрос есть», — говорит Толпышкин. Он сообщил, что создаваемый с китайскими партнёрами складной смартфон базируется на процессоре Mediatek конца 2024 года и имеет дизайн совместной разработки. Первый магазин для продажи устройств будет открыт в конце лета в ТЦ «Афимолл». Ключевое отличие от партнёрств с другими компаниями — выход именно на b2c-рынок, в то время как раньше они были ориентированы только на b2b, отметил глава СП.

Источник «Ведомостей» в крупной ИТ-компании видит основную проблему «Ред Софт» не в оборудовании, а в софте. Он отметил, что мобильная ОС «Ред ОС М» представляет собой обычный AOSP (открытая версия ОС Android) четырёхлетней давности без каких-либо глубоких изменений. В свою очередь, представитель Fplus выразил мнение, что у команды разработчиков «Ред Софт» есть необходимые компетенции, чтобы создать востребованный продукт.