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AMD показала живьём работу PCI Express 6.0 на раннем образце процессора на Zen 6

В последние годы AMD не стесняется примерять на себя статус пионера освоения новых версий интерфейса PCI Express, поэтому стандарт версии 6.0 не стал исключением. В этом месяце компания продемонстрировала полноценную работу PCI Express 6.0 с использованием предсерийных образцов процессоров EPYC с архитектурой Zen 6, которые на рынок выйдут в следующем году.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Способность оборудования AMD, включая материнскую плату для данных процессоров, передавать информацию со скоростью 64 Гт/с была подтверждена специализированным программным обеспечением Keysight и профильным измерительным оборудованием на конференции разработчиков PCI-SIG. Новая платформа AMD обеспечивает двукратное увеличение скорости передачи информации по сравнению с интерфейсом PCI Express 5.0, чтобы подтверждено практическими замерами. В целом, в серверном сегменте архитектура Zen 6 предложит увеличение пропускной способности памяти, большее количество процессорных ядер и прирост быстродействия до 70 % относительно предшественницы. Поддержка более быстрого интерфейса PCI Express 6.0 в этом отношении станет приятным дополнением.

В серверном сегменте перехода на PCI Express 6.0 актуален в контексте стремительного развития вычислительной инфраструктуры ИИ, поскольку новый интерфейс позволяет ускорить обмен данными между GPU и другими компонентами системы. В настольном же сегменте внедрение PCI Express 6.0 не столь актуально, и вряд ли станет таковым в ближайшие несколько лет. Твердотельные накопители выиграли от перехода на PCI Express 5.0, но потребители до сих пор жалуются на их высокое тепловыделение и не самую скромную стоимость. Миграция на PCI Express 6.0 в настольном сегменте в ближайшие пару лет тоже оказалась бы дорогим удовольствием без адекватной отдачи по производительности.

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Теги: amd, epyc, pci-sig, pci express 6.0, интерфейсы
amd, epyc, pci-sig, pci express 6.0, интерфейсы
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