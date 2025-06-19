Крупнейшая утечка паролей в истории: скомпрометированы 16 млрд аккаунтов Apple, Google, Facebook✴ и других

На этой неделе исследователи обнаружили, вероятно, крупнейшую утечку данных пользователей за всю историю. По данным источника, проблема затрагивает примерно 16 млрд учётных записей пользователей сервисов Apple, Facebook✴, Google и других компаний.

Утечка паролей — это серьёзный инцидент, поскольку она приводит к компрометации учётных записей и позволяет злоумышленникам использовать эту информацию для разного рода мошеннических действий. Именно поэтому Google рекомендовала миллиардам своих клиентов перестать пользоваться обычными паролями и перейти на более безопасные ключи доступа. Украденные учётные данные в больших количествах продают в даркнете и приобрести их может любой желающий за небольшие деньги.

По данным Вилиуса Петкаускаса (Vilius Petkauskas) из Cybernews, «было обнаружено 30 открытых наборов данных, содержащих от десятков миллионов до более чем 3,5 млрд записей». Он подтвердил, что общее количество скомпрометированных данных достигло 16 млрд записей. Всё это указывает на то, что исследователи обнаружили крупнейшую в историю утечку пользовательских данных.

В сообщении сказано, что 16 млрд записей содержатся в нескольких сверхмассивных наборах данных. Они включают в себя миллиарды записей для авторизации в социальных сетях, VPN-сервисах, на различных порталах и в сервисах крупнейших технологических компаний. Отмечается, что ранее ни об одном из этих наборов данных не сообщалось публично как об утечке информации.

«Это не просто утечка информации — это план массового использования», — говорят исследователи. Они действительно правы, поскольку эти учетные данные являются основой для проведения крупных фишинговых кампаний и кражи чужих аккаунтов. «Это свежая информация, которую можно использовать в качестве оружия в больших масштабах», — подчеркивают исследователи.

Большая часть информации в упомянутых наборах данных структурирована таким образом, что после ссылки на ресурс указаны логин и пароль для авторизации в нём. По данным исследователей, эта база открывает доступ к «практически любому онлайн-сервису», который только можно вспомнить, начиная от сервисов Apple и Facebook✴, заканчивая аккаунтами Google, GitHub, Telegram, а также разных госслужб.

Даррен Гуччионе (Darren Guccione), гендиректор и соучредитель Keeper Security, отметил, что данная утечка указывает на то, «насколько легко конфиденциальные данные могут быть непреднамеренно раскрыты в интернете». Однако он может быть неправ, поскольку происхождение этих данных неизвестно. «Факт того, что учётные данные, о которых идёт речь, имеют большое значение для широко используемых сервисов, имеет далеко идущие последствия», — уверен Гуччионе.