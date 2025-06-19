Сегодня 21 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Крупнейшая утечка паролей в истории: ско...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Крупнейшая утечка паролей в истории: скомпрометированы 16 млрд аккаунтов Apple, Google, Facebook✴ и других

На этой неделе исследователи обнаружили, вероятно, крупнейшую утечку данных пользователей за всю историю. По данным источника, проблема затрагивает примерно 16 млрд учётных записей пользователей сервисов Apple, Facebook, Google и других компаний.

Источник изображения: FlyD / Unsplash

Источник изображения: FlyD / Unsplash

Утечка паролей — это серьёзный инцидент, поскольку она приводит к компрометации учётных записей и позволяет злоумышленникам использовать эту информацию для разного рода мошеннических действий. Именно поэтому Google рекомендовала миллиардам своих клиентов перестать пользоваться обычными паролями и перейти на более безопасные ключи доступа. Украденные учётные данные в больших количествах продают в даркнете и приобрести их может любой желающий за небольшие деньги.

По данным Вилиуса Петкаускаса (Vilius Petkauskas) из Cybernews, «было обнаружено 30 открытых наборов данных, содержащих от десятков миллионов до более чем 3,5 млрд записей». Он подтвердил, что общее количество скомпрометированных данных достигло 16 млрд записей. Всё это указывает на то, что исследователи обнаружили крупнейшую в историю утечку пользовательских данных.

В сообщении сказано, что 16 млрд записей содержатся в нескольких сверхмассивных наборах данных. Они включают в себя миллиарды записей для авторизации в социальных сетях, VPN-сервисах, на различных порталах и в сервисах крупнейших технологических компаний. Отмечается, что ранее ни об одном из этих наборов данных не сообщалось публично как об утечке информации.

«Это не просто утечка информации — это план массового использования», — говорят исследователи. Они действительно правы, поскольку эти учетные данные являются основой для проведения крупных фишинговых кампаний и кражи чужих аккаунтов. «Это свежая информация, которую можно использовать в качестве оружия в больших масштабах», — подчеркивают исследователи.

Большая часть информации в упомянутых наборах данных структурирована таким образом, что после ссылки на ресурс указаны логин и пароль для авторизации в нём. По данным исследователей, эта база открывает доступ к «практически любому онлайн-сервису», который только можно вспомнить, начиная от сервисов Apple и Facebook, заканчивая аккаунтами Google, GitHub, Telegram, а также разных госслужб.

Даррен Гуччионе (Darren Guccione), гендиректор и соучредитель Keeper Security, отметил, что данная утечка указывает на то, «насколько легко конфиденциальные данные могут быть непреднамеренно раскрыты в интернете». Однако он может быть неправ, поскольку происхождение этих данных неизвестно. «Факт того, что учётные данные, о которых идёт речь, имеют большое значение для широко используемых сервисов, имеет далеко идущие последствия», — уверен Гуччионе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Мам, мне для учёбы», — Apple сделала 81-страничную презентацию, чтобы убеждать родителей купить Mac
С сегодняшнего дня в России выросли штрафы за утечку персональных данных
Криптобиржа Coinbase признала утечку персональных данных не менее 69 000 клиентов
Южнокорейский сотовый оператор SK Telecom заменит 25 млн SIM-карт из-за кибератаки
Входить в Facebook✴ можно будет с помощью ключей доступа
В МВД сообщили об изъятии более 1,5 млн сим-карт из незаконного оборота
Теги: утечка данных, утечка, киберпреступность, информационная безопасность
утечка данных, утечка, киберпреступность, информационная безопасность
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ушли, хлопнув дверью: «Ростелеком» против возвращения западных компаний по разработке ПО
Роскомнадзор разъяснил, что к осени из Instagram должна быть убрана вся реклама, даже старая
В Китае прошли первые огневые испытания стального аналога SpaceX Falcon 9
Вторичный рынок завалило заблокированными за пиратство Nintendo Switch 2
Розничная цена Core Ultra 7 265KF упала до $230 — процессор уценили на 40 %
Новая статья: The Alters — сам себе экипаж. Рецензия 5 ч.
Apple похоронила «убийцу USB» — в macOS 26 Tahoe исчезла поддержка интерфейса FireWire 7 ч.
Душевный шутер Chains of Lukomorye отправит солдата Первой мировой войны в царство славянских сказок спасать потерянную любовь 8 ч.
Встроенный в Windows родительский контроль уже две недели блокирует запуск Google Chrome 8 ч.
OpenAI опасается, что вскоре её модели научатся разрабатывать биологическое оружие 9 ч.
«Базальт СПО», «P7» и VK Tech обеспечат «Россети» отечественным софтом 9 ч.
Mafia: The Old Country не опоздает к релизу — амбициозный криминальный боевик уже ушёл на золото 9 ч.
Футбольная аркада Rematch от создателей Sifu привлекла более миллиона уникальных игроков за первый день 10 ч.
«Сбер» научил GigaChat проводить глубокие многоступенчатые исследования 11 ч.
Мобильная версия Disco Elysium получила дату выхода на Android — это тотальное переосмысление культовой RPG для пользователей TikTok 11 ч.
Основатель SoftBank предложил создать в США хаб Crystal Land стоимостью $1 трлн для развития ИИ и роботов 4 ч.
Акции производителей чипов упали из-за антикитайских угроз властей США в адрес TSMC, Samsung и SK Hynix 5 ч.
ИИ-кластер Huawei CloudMatrix 384 обошёл решения Nvidia в тестах с DeepSeek R1 6 ч.
Госзакупки зарубежных СХД и серверов упали более чем вдвое 7 ч.
«Мам, мне для учёбы», — Apple сделала 81-страничную презентацию, чтобы убеждать родителей купить Mac 7 ч.
США запретят TSMC, Samsung и SK Hynix использовать американское оборудование на китайских заводах 8 ч.
Tecno сообщила о глобальном старте продаж смартфонов серии Pova 7 8 ч.
Гуманоидные роботы Foxconn приступят к сборке ИИ-серверов Nvidia уже в следующем году 10 ч.
Смартфоны Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 Pro сочетают высокую функциональность с доступной ценой 10 ч.
Meta совместно с Oakley представила умные очки для спортсменов 11 ч.