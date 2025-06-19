EA обновила тестовую версию следующей Battlefield до «альфы», а в файлах игры засветились материалы королевской битвы

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в эксклюзивном материале на портале Insider Gaming поделился информацией о прогрессе разработки проходящего сейчас закрытое тестирование следующего военного шутера из серии Battlefield.

Как сообщает Хендерсон со ссылкой на данные от нескольких участников испытаний, после недавнего обновления тестовая версия следующей Battlefield перешла со стадии «предварительной альфы» в стадию «альфы».

Смене маркировки предшествовал крупный патч, в файлах которого, докладывают источники Хендерсона, фигурируют материалы пока что недоступного в игре режима королевской битвы.

Хендерсон также описал три иллюстрации королевской битвы новой Battlefield, присланные редакции Insider Gaming. Показывать их из-за соглашения о неразглашении нельзя, но датамайнеру temporyal это не помешало.

На первом кадре изображена перестрелка двух команд по четыре человека в частично разрушенном здании, второй демонстрирует найденный двумя солдатами тайник с припасами в стене, а третий — десантирование в боевую зону на парашюте.

Иллюстрации

Полноценный анонс новой Battlefield официально запланирован на текущее лето. Информаторы Insider Gaming утверждают, что первый трейлер игры увидит свет в течение ближайших двух месяцев, то есть до старта выставки gamescom 2025.

Следующая Battlefield выйдет не позже 31 марта 2026 года. Обещают современный антураж, возвращение к корням с матчами на 64 игрока и системой классов. Игру делают четыре студии — DICE, Motive, Criterion и Ripple Effect.