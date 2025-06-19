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EA обновила тестовую версию следующей Battlefield до «альфы», а в файлах игры засветились материалы королевской битвы

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в эксклюзивном материале на портале Insider Gaming поделился информацией о прогрессе разработки проходящего сейчас закрытое тестирование следующего военного шутера из серии Battlefield.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Как сообщает Хендерсон со ссылкой на данные от нескольких участников испытаний, после недавнего обновления тестовая версия следующей Battlefield перешла со стадии «предварительной альфы» в стадию «альфы».

Смене маркировки предшествовал крупный патч, в файлах которого, докладывают источники Хендерсона, фигурируют материалы пока что недоступного в игре режима королевской битвы.

Ранее сообщалось, что королевская битва новой Battlefield создаётся студией Ripple Effect и будет условно-бесплатной

Ранее сообщалось, что королевская битва новой Battlefield создаётся студией Ripple Effect и будет условно-бесплатной

Хендерсон также описал три иллюстрации королевской битвы новой Battlefield, присланные редакции Insider Gaming. Показывать их из-за соглашения о неразглашении нельзя, но датамайнеру temporyal это не помешало.

На первом кадре изображена перестрелка двух команд по четыре человека в частично разрушенном здании, второй демонстрирует найденный двумя солдатами тайник с припасами в стене, а третий — десантирование в боевую зону на парашюте.

Иллюстрации
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Полноценный анонс новой Battlefield официально запланирован на текущее лето. Информаторы Insider Gaming утверждают, что первый трейлер игры увидит свет в течение ближайших двух месяцев, то есть до старта выставки gamescom 2025.

Следующая Battlefield выйдет не позже 31 марта 2026 года. Обещают современный антураж, возвращение к корням с матчами на 64 игрока и системой классов. Игру делают четыре студии — DICE, Motive, Criterion и Ripple Effect.

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Теги: battlefield, electronic arts, шутер
battlefield, electronic arts, шутер
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