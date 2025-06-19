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Производитель гигантских ИИ-чипов Cerebras оказался втянут в скандал с криптомошенничеством

Cerebras, занимающаяся разработкой чипов для систем машинного обучения и других ресурсоёмких задач, сообщила, что её аккаунт в соцсети X был взломан и использован для продвижения выпущенной киберпреступниками фальшивой криптовалюты. Монета Cerebras, стартовавшая 15 июня с токеном $CEREBRAS, сразу же вызвала подозрения у отраслевых аналитиков. Руководители компании опровергли выпуск каких-бы то ни было криптотокенов, подтвердив взлом аккаунта Cerebras.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

«Официальный аккаунт Cerebras Systems в соцсети X был захвачен злоумышленниками для продвижения мошеннической криптовалютной схемы, — сообщила компания. — Обратите внимание: Cerebras не запускает и никогда не будет запускать или поддерживать какую-либо криптовалюту или токен. Мы работаем над тем, чтобы вернуть себе контроль над аккаунтом. Будьте бдительны и защитите себя от мошенничества».

На данный момент Cerebras, похоже, восстановила контроль над своим аккаунтом X, не зафиксировав никаких подозрительных действий за последние 24 часа.

Источник изображения: Cerebras

Источник изображения: Cerebras

Cerebras является ведущим производителем крупнейших чипов ИИ и утверждает, что является единственной компанией в мире, создающей аппаратное обеспечение ИИ в масштабе полупроводниковых пластин. Она удерживает мировой рекорд по скорости инференса большой языковой модели Llama 4 Maverick с 400 млрд параметров — более 2500 транзакций/с, что в два с лишним раза превышает производительность флагманского решения Nvidia. Cerebras также может похвастаться такими поразительными аппаратными средствами, как процессор ИИ с 900 тыс. ядер, эквивалентный 62 графическим процессорам Nvidia H100.

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Теги: cerebras, криптовалюта, мошенники, подделка, взлом
cerebras, криптовалюта, мошенники, подделка, взлом
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