Производитель гигантских ИИ-чипов Cerebras оказался втянут в скандал с криптомошенничеством

Cerebras, занимающаяся разработкой чипов для систем машинного обучения и других ресурсоёмких задач, сообщила, что её аккаунт в соцсети X был взломан и использован для продвижения выпущенной киберпреступниками фальшивой криптовалюты. Монета Cerebras, стартовавшая 15 июня с токеном $CEREBRAS, сразу же вызвала подозрения у отраслевых аналитиков. Руководители компании опровергли выпуск каких-бы то ни было криптотокенов, подтвердив взлом аккаунта Cerebras.

«Официальный аккаунт Cerebras Systems в соцсети X был захвачен злоумышленниками для продвижения мошеннической криптовалютной схемы, — сообщила компания. — Обратите внимание: Cerebras не запускает и никогда не будет запускать или поддерживать какую-либо криптовалюту или токен. Мы работаем над тем, чтобы вернуть себе контроль над аккаунтом. Будьте бдительны и защитите себя от мошенничества».

На данный момент Cerebras, похоже, восстановила контроль над своим аккаунтом X, не зафиксировав никаких подозрительных действий за последние 24 часа.

Cerebras является ведущим производителем крупнейших чипов ИИ и утверждает, что является единственной компанией в мире, создающей аппаратное обеспечение ИИ в масштабе полупроводниковых пластин. Она удерживает мировой рекорд по скорости инференса большой языковой модели Llama 4 Maverick с 400 млрд параметров — более 2500 транзакций/с, что в два с лишним раза превышает производительность флагманского решения Nvidia. Cerebras также может похвастаться такими поразительными аппаратными средствами, как процессор ИИ с 900 тыс. ядер, эквивалентный 62 графическим процессорам Nvidia H100.