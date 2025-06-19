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Вторичный рынок завалило заблокированными за пиратство Nintendo Switch 2

Nintendo применяет жёсткие меры к владельцам Switch 2, которые пытаются использовать пиратские копии игр или нарушают условия использования. При выявлении манипуляций приставка начинает показываешь ошибку с кодом 2124-4508 и не позволяет использовать онлайн-сервисы Nintendo, фактически блокируя немалую часть функций устройства. На этом фоне особенно опасно покупать подержанные консоли, так как чаще всего заманчивая цена предвещает уже «окирпиченную» приставку.

Источник изображения: X / @SwitchTools

Источник изображения: X / @SwitchTools

Многие владельцы Switch 2 сообщают о частичном выходе консоли из строя после попытки использовать картридж MiG Switch. Эти картриджи можно применять для запуска как пиратских, так и резервных копий законно купленных игр. Nintendo считает оба варианта использования нарушением своих условий использования и не делает различий между ними при блокировке консоли. По этой причине вероятность выхода из строя подержанных консолей Switch 2 особенно высока.

В интернете уже растёт число сообщений о том, что купив приставку с рук пользователи наткнулись на ограниченную в функциях консоль. И сделать с этим сейчас ничего нельзя. Так что, по всей видимости, число подобных жалоб будет только расти. В настоящее время нет возможности снять блокировку консоли, поэтому перед покупкой необходимо включить игровую приставку и проверить, может ли она подключаться к серверам Nintendo. Если протестировать консоль самостоятельно нет возможности, лучше отказаться от такой сделки.

Источник изображения: X / @SwitchTools

Источник изображения: X / @SwitchTools

Стоит отметить ещё один неприятный момент при покупке с рук комплекта Nintendo Switch 2 и игры Mario Kart World (в фирменном магазине цена консоли — $449, а комплекта — $495). Поскольку комплектная игра представлена кодом загрузки, приобретение комплекта из вторых рук, скорее всего, оставит покупателя без возможности загрузки игры, даже если консоль не заблокируется.

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Теги: nintendo switch 2, блокировка, пиратство, условия использования
nintendo switch 2, блокировка, пиратство, условия использования
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