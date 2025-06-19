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На Apple подали в суд за публикацию мошеннического криптовалютного приложения в App Store

На этой неделе в суд Северного округа Калифорнии был подан коллективный иск против компании Apple. Его авторы просят суд наказать технологического гиганта за размещение в своём магазине цифрового контента App Store мошеннического приложения для торговли криптовалютами Swiftcrypt.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

Один из авторов иска, Дениэлл Шин (Danyell Shin), утверждает, что в конце 2024 года внёс на свой счёт в приложении Swiftcrypt на iPhone более $80 000. Он посчитал приложение заслуживающим доверия, в том числе потому, что оно было загружено из App Store. Вскоре после этого денежные средства исчезли со счёта, а сам пользователь не смог получить от сервиса каких-либо объяснений.

В судебных документах отмечается, что маркетинг Apple в отношении магазина App Store сыграл ключевую роль в том, что пользователи привыкли воспринимать публикуемые на площадке приложения как безопасные. В иске цитируются заявления Apple о том, что App Store является «безопасным и заслуживающим доверия местом», а также подчёркивается, что на протяжении многих лет компания заявляла о строгих процедурах проверки приложений, выявлении мошенничества и тщательной защите пользователей.

Истцы предполагают, что в случае Swiftcrypt не были соблюдены собственные правила Apple для криптовалютных приложений, требующие лицензирования, соблюдения нормативных требований и тщательной проверки разработчика. В иске утверждается, что мошенническое приложение вообще не должно было появиться в App Store. В дополнение к этому истцы заявляют, что заявления Apple о безопасности App Store вводят пользователей в заблуждение, что является нарушением действующего в Калифорнии закона о защите прав потребителей.

Авторы иска требуют, чтобы суд обязал Apple возместить финансовый ущерб. Кроме того, они рассчитывают, что суд обяжет компанию провести маркетинговую кампанию, чтобы исправить, по их словам, широко распространённое общественное заблуждение о безопасности App Store.

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Теги: app store, apple, судебное разбирательство
app store, apple, судебное разбирательство
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