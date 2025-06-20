Трамп в третий раз отсрочил блокировку TikTok в США

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в третий раз официально продлил срок на 90 дней, в течение которого китайская компания ByteDance должна продать американские активы приложения TikTok или остановить его работу на территории страны. Соответствующий указ глава Белого дома подписал в четверг.

Как сообщает Reuters, решение было принято несмотря на существующий закон, согласно которому TikTok должен был прекратить свою деятельность в случае отсутствия прогресса в переговорах по продаже.

Трамп уже дважды откладывал начало действия закона, изначально назначенного на январь этого года. После вступления в должность на второй срок он не стал немедленно применять санкции к сервису и впервые перенёс дату на начало апреля, а затем на 19 июня. Президент объяснил своё решение тем, что TikTok сыграл важную роль в привлечении молодых избирателей во время президентской кампании 2024 года, и выразил уверенность, что китайский лидер Си Цзиньпин (Xi Jinping) одобрит сделку, которая позволит приложению остаться в США.

Представители TikTok поблагодарили президента за поддержку и сообщили, что продолжают сотрудничество с офисом вице-президента США Джей Ди Вэнса (JD Vance). По их словам, дополнительное время даст возможность завершить процесс так, чтобы сохранить доступ к платформе для пользователей. При этом официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт (Karoline Leavitt) заявила, что администрация считает юридическую основу продления достаточной. Она также подчеркнула, что главной целью является не допустить исчезновения приложения из американского цифрового пространства, но одновременно обеспечить защиту персональных данных пользователей.

Ранее Левитт сообщала, что президент не хочет, чтобы TikTok «пропал», и будет работать над тем, чтобы сделка состоялась в ближайшие три месяца. Сам Трамп ещё накануне заявил журналистам, что почти наверняка продлит срок и предположил, что Китай может дать своё согласие на сделку. Он также не исключил возможность снижения тарифов на товары из КНР ради достижения соглашения.

Напомним, весной планировалась сделка, предусматривающая выделение американских операций TikTok в отдельную компанию, контрольный пакет которой должны были получить инвесторы из США. Однако проект был заморожен после того, как китайская сторона дала понять, что не примет такие условия, особенно на фоне роста давления со стороны Вашингтона в виде повышенных пошлин.

Reuters также пишет, что некоторые члены демократической фракции в Конгрессе утверждают, что у действующего президента нет полномочий для повторного переноса даты, и выражают сомнения в том, что предлагаемая структура сделки соответствует требованиям законодательства. Тем не менее, администрация продолжает настаивать на необходимости времени для завершения переговоров.