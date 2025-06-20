Сегодня 21 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software iPhone Adobe выпустила Indigo — приложение для ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Adobe выпустила Indigo — приложение для камеры iPhone от бывших разработчиков Google Camera

Adobe представила бесплатное приложение камеры Project Indigo для iPhone, основанное на технологии вычислительной фотографии. С помощью Project Indigo можно превратить смартфон в устройство, способное делать снимки, сравнимые по качеству с профессиональными камерами. Ключевым разработчиком проекта выступил Марк Леви (Marc Levoy), ранее работавший в Google над приложением камеры для Android.

Источник изображения: Martin Sanchez / Unsplash

Источник изображения: Martin Sanchez / Unsplash

Приложение уже доступно для загрузки и поддерживает iPhone 12 Pro и Pro Max, iPhone 13 Pro и Pro Max, а также все модели iPhone 14 и выше. При этом Adobe рекомендует использовать iPhone 15 Pro или более новые версии для лучшей производительности. Для работы не требуется вход в учётную запись Adobe.

Основная идея технологии заключается в том, чтобы вместо одиночного снимка делать серию фото, а затем объединять их в один кадр с улучшенной детализацией, сниженным уровнем шума и расширенным динамическим диапазоном. Конечной целью разработчиков была задача добиться наилучшего качества изображения, которое достигается в цифровых фотоаппаратах класса SLR-like («как зеркалка»), но при этом оставить возможность ручной настройки параметров съёмки — фокуса, выдержки, ISO и баланса белого.

Источник изображения: Adobe

Фото, сделанное в Project Indigo. Источник изображения: Adobe

Леви, вместе со таршим научным сотрудником Флорианом Кайнцем (Florian Kainz), подробно описывает принципы работы Project Indigo в специальном блоге компании. Авторы рассказали, почему современные смартфоны могут конкурировать с профессиональной техникой, как работает технология вычислительной фотографии внутри Indigo, и какие подходы и алгоритмы лежат в основе обработки изображений.

Как отмечает The Verge, Project Indigo станет тестовой площадкой для новых функций, которые в будущем могут появиться в других продуктах Adobe. В планах команды также выпуск версии приложения для Android, добавление портретного режима и поддержка видеосъёмки. Приложение рассчитано как на обычных пользователей, которые хотят получать снимки высокого качества, так и на профессионалов, ценящих ручную настройку параметров.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Adobe выпустила мобильное приложение со всеми генеративными ИИ-инструментами Firefly
Adobe выпустила совершенно новый бесплатный Photoshop для Android
Canon представила компактную беззеркалку EOS R50 V без видоискателя за $650
Apple представила ИИ-тренера Workout Buddy, чтобы пользователи начали правильно бегать
Apple отстранила главу разработки ИИ из-за «утраты доверия» — за Siri теперь возьмётся идейный создатель Vision Pro
Apple снова задумалась о внедрении рекламы в «Карты»
Теги: adobe, iphone, project indigo, slr magic
adobe, iphone, project indigo, slr magic
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ушли, хлопнув дверью: «Ростелеком» против возвращения западных компаний по разработке ПО
Роскомнадзор разъяснил, что к осени из Instagram должна быть убрана вся реклама, даже старая
В Китае прошли первые огневые испытания стального аналога SpaceX Falcon 9
Вторичный рынок завалило заблокированными за пиратство Nintendo Switch 2
Розничная цена Core Ultra 7 265KF упала до $230 — процессор уценили на 40 %
Новая статья: The Alters — сам себе экипаж. Рецензия 5 ч.
Apple похоронила «убийцу USB» — в macOS 26 Tahoe исчезла поддержка интерфейса FireWire 7 ч.
Душевный шутер Chains of Lukomorye отправит солдата Первой мировой войны в царство славянских сказок спасать потерянную любовь 8 ч.
Встроенный в Windows родительский контроль уже две недели блокирует запуск Google Chrome 8 ч.
OpenAI опасается, что вскоре её модели научатся разрабатывать биологическое оружие 9 ч.
«Базальт СПО», «P7» и VK Tech обеспечат «Россети» отечественным софтом 9 ч.
Mafia: The Old Country не опоздает к релизу — амбициозный криминальный боевик уже ушёл на золото 9 ч.
Футбольная аркада Rematch от создателей Sifu привлекла более миллиона уникальных игроков за первый день 10 ч.
«Сбер» научил GigaChat проводить глубокие многоступенчатые исследования 11 ч.
Мобильная версия Disco Elysium получила дату выхода на Android — это тотальное переосмысление культовой RPG для пользователей TikTok 11 ч.
Основатель SoftBank предложил создать в США хаб Crystal Land стоимостью $1 трлн для развития ИИ и роботов 4 ч.
Акции производителей чипов упали из-за антикитайских угроз властей США в адрес TSMC, Samsung и SK Hynix 5 ч.
ИИ-кластер Huawei CloudMatrix 384 обошёл решения Nvidia в тестах с DeepSeek R1 6 ч.
Госзакупки зарубежных СХД и серверов упали более чем вдвое 7 ч.
«Мам, мне для учёбы», — Apple сделала 81-страничную презентацию, чтобы убеждать родителей купить Mac 7 ч.
США запретят TSMC, Samsung и SK Hynix использовать американское оборудование на китайских заводах 7 ч.
Tecno сообщила о глобальном старте продаж смартфонов серии Pova 7 8 ч.
Гуманоидные роботы Foxconn приступят к сборке ИИ-серверов Nvidia уже в следующем году 9 ч.
Смартфоны Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 Pro сочетают высокую функциональность с доступной ценой 10 ч.
Meta совместно с Oakley представила умные очки для спортсменов 11 ч.