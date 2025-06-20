Adobe выпустила Indigo — приложение для камеры iPhone от бывших разработчиков Google Camera

Adobe представила бесплатное приложение камеры Project Indigo для iPhone, основанное на технологии вычислительной фотографии. С помощью Project Indigo можно превратить смартфон в устройство, способное делать снимки, сравнимые по качеству с профессиональными камерами. Ключевым разработчиком проекта выступил Марк Леви (Marc Levoy), ранее работавший в Google над приложением камеры для Android.

Приложение уже доступно для загрузки и поддерживает iPhone 12 Pro и Pro Max, iPhone 13 Pro и Pro Max, а также все модели iPhone 14 и выше. При этом Adobe рекомендует использовать iPhone 15 Pro или более новые версии для лучшей производительности. Для работы не требуется вход в учётную запись Adobe.

Основная идея технологии заключается в том, чтобы вместо одиночного снимка делать серию фото, а затем объединять их в один кадр с улучшенной детализацией, сниженным уровнем шума и расширенным динамическим диапазоном. Конечной целью разработчиков была задача добиться наилучшего качества изображения, которое достигается в цифровых фотоаппаратах класса SLR-like («как зеркалка»), но при этом оставить возможность ручной настройки параметров съёмки — фокуса, выдержки, ISO и баланса белого.

Леви, вместе со таршим научным сотрудником Флорианом Кайнцем (Florian Kainz), подробно описывает принципы работы Project Indigo в специальном блоге компании. Авторы рассказали, почему современные смартфоны могут конкурировать с профессиональной техникой, как работает технология вычислительной фотографии внутри Indigo, и какие подходы и алгоритмы лежат в основе обработки изображений.

Как отмечает The Verge, Project Indigo станет тестовой площадкой для новых функций, которые в будущем могут появиться в других продуктах Adobe. В планах команды также выпуск версии приложения для Android, добавление портретного режима и поддержка видеосъёмки. Приложение рассчитано как на обычных пользователей, которые хотят получать снимки высокого качества, так и на профессионалов, ценящих ручную настройку параметров.