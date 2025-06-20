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Смартфоны Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 Pro сочетают высокую функциональность с доступной ценой

Компания Xiaomi предложила вниманию пользователей смартфоны среднего ценового сегмента Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 Pro, отличающиеся высокой функциональностью при доступной цене.

Смартфон Redmi Note 14 4G базируется на 6-нм восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G99 c графическим ускорителем ARM Mali-G57 MC2, обеспечивающим высокую производительность при запуске ресурсоёмких приложений и требовательных игр. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет до 8 Гбайт, флеш-памяти формата UFS 2.2 — до 256 Гбайт. Объём хранилища можно увеличить до 1 Тбайт с помощью карты памяти microSD.

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400 × 1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 кд/м2. В экран встроен сканер отпечатков пальцев, а также поддерживаются 8-битная глубина цвета, ШИМ-регулировка яркости с частотой 960 Гц и 100 % цветового пространства DCI- P3. Сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Circadian Friendly и SGS Low Blue Light Certification свидетельствуют о низком уровне вредного для глаз синего света, отсутствии мерцания и бликов. Защиту дисплея от царапин обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 5.

В верхней части дисплея размещена фронтальная 20-Мп камера с сенсором размером 1/4 дюйма, диафрагмой f/2,2 и поддержкой записи видео 1080p с частотой 30 кадров/с. Основная камера включает 108-Мп сенсор (оптический формат — 1/1,67 дюйма) с диафрагмой f/1,7, 2-Мп датчик глубины с диафрагмой f/2,4 и 2-Мп датчик для макросъёмки (диафрагмой f/2,4).

Высокую автономность устройств обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Смартфон защищён от влаги и пыли согласно стандарту IP54, а также обладает стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и 3,5-мм аудиоразъёмом для наушников. Аппарат работает под управлением HyperOS с рядом ИИ-функций, включая AI Erase, AI Sky и AI Beautify, а также предустановленным ИИ-помощником Gemini.

В свою очередь, Redmi Note 14 Pro построен на восьмиядерном 6-нм процессоре Helio G100-Ultra, обеспечивающем в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X объёмом до 12 Гбайт запуск ресурсоёмких приложений и игр. Ёмкость флеш-накопителя формата UFS2.2 составляет 128, 256 или 512 Гбайт. Объём хранилища можно расширить на 1 Тбайт с помощью карты памяти microSD.

6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2400 × 1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 кд/м2 с пиковым значением 1800 кд/м2 поддерживает 10-битную глубину цвета и цветовую гамму DCI- P3. Также применяется ШИМ-регулировка яркости с частотой 1920 Гц. О безопасности дисплея для зрения свидетельствуют сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly.

Для съёмки селфи предусмотрена фронтальная 32-Мп камера с диафрагмой f/2,2 и поддержкой записи видео 1080p/30 кадров/с. На задней панели размещена основная камера с 200-Мп сенсором размером f/1,14 дюйма с диафрагмой f/1,65 и поддержкой оптической стабилизации, дополненная 8-Мп камерой с широкоугольной оптикой и диафрагмой f/2,2 и 2-Мп датчиком для макросъёмки.

Батарея ёмкостью 5500 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Смартфон работает под управлением HyperOS с предустановленным ИИ-помощником Gemini и ИИ-инструментами для редактирования изображений. По защите от влаги и пыли Redmi Note 14 Pro соответствует стандарту IP64.

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Теги: xiaomi, redmi, смартфон
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