Шестой пациент с мозговым имплантом Neuralink получил возможность играть на компьютере

Первым пациентом с вживлённым мозговым имплантом Neuralink в январе 2024 года стал американец Ноланд Арбоу (Noland Arbough), с 2016 года лишённый подвижности четырёх конечностей из-за травмы позвоночника. Сейчас уже шестой по счёту доброволец с мозговым имплантом Neuralink делится своими впечатлениями от новых возможностей спустя всего неделю после операции.

По словам Роба Грейнера (Rob Greiner), который получил мозговой имплант всего неделю назад, он уже научился управлять курсором на экране компьютера и освоил пару компьютерных игр, но рассчитывает на дальнейший быстрый прогресс в этой сфере. Шестой по счёту пациент Neuralink с мозговым имплантом утратил подвижность четырёх конечностей в декабре 2022 года в дорожно-транспортном происшествии.

Грейнер опубликовал в соцсети X два видео, на которых он играет в игры на ноутбуке «силой мысли», и поблагодарил команду компании, врачей и близких за поддержку. Также он отметил, что не использует никаких «вспомогательных технологий», кроме Neuralink.

Absolutely amazing what I can do already in under a week with Neuralink! I can't thank the Neuralink team, the doctors, the surgeons and all of my family and friends support. It may only look like I'm doing a couple games but it's been under a week and I'm already shocked! pic.twitter.com/5LEZzwumbx — Rob Greiner (@greiner_ro52817) June 18, 2025

Напомним, что среди шестерых пациентов Neuralink, переживших операцию по вживлению мозгового импланта, один страдает боковым амиотрофическим склерозом (ALS), что фактически лишает его возможности разговаривать, но при помощи импланта он смог набирать текст на смартфоне и компьютере, который затем удалось преобразовать в речевое сообщение с имитацией его голоса при помощи нейросети.

Кроме того, Neuralink уже испытывает имплант BlindSight, позволяющий вернуть зрение утратившим его людям, но пока на обезьяне, которая недавно, как предполагают авторы эксперимента, смогла увидеть с его помощью синтезированный на компьютере объект. В следующем году Neuralink надеется начать испытания данного импланта на людях. Примечательно, что в эксперименте готова принять участие одна из клиник ОАЭ.