ИИ стал экзистенциальной угрозой для интернет-СМИ: посетителей на сайтах вытесняют роботы

Глава Cloudflare Мэтью Принс (Matthew Prince) в интервью изданию Axios заявил, что издатели сталкиваются с экзистенциальной угрозой со стороны ИИ и должны получать справедливую компенсацию за свой контент. «Люди стали больше доверять ИИ за последние шесть месяцев, что означает, что они не читают оригинальный контент, — сказал он. — Будущее интернета будет всё больше и больше похоже на ИИ, значит люди [и дальше] будут читать резюме вашего контента».

Число переходов со страниц поисковых систем на сайты с оригинальным контентом сокращается с каждым днём, поэтому многим издателям придётся пересмотреть свои бизнес-модели или вообще уйти с рынка. Принс привёл впечатляющие статистические данные. По его словам, десять лет назад соотношение проиндексированных поисковиком Google страниц к числу посетителей, перенаправленных со страницы поисковой выдачи на сайт издателя, составляло 2:1. С тех пор это соотношение постепенно увеличивалось, но после начала ИИ-бума стало расти угрожающими темпами.

Шесть месяцев назад:

Google — 6:1

OpenAI — 250:1

Anthropic — 6000:1

В настоящий момент:

Google — 8:1

OpenAI — 1500:1

Anthropic — 60000:1

Поисковые системы и чат-боты ИИ предоставляют ссылки на оригинальные источники, но издатели могут получать доход от рекламы только в том случае, если читатели переходят по ссылкам. «Люди не переходят по ссылкам», — констатировал Принс. Он уверен, что эта проблема касается любого создателя оригинального контента.

Принс сообщил, что Cloudflare разработала инструмент, который должен «остановить копирование контента». AI Labyrinth использует контент, сгенерированный ИИ, для замедления, запутывания и траты ресурсов ИИ-сканеров и других ботов, которые не соблюдают директивы веб-серверов. Своим клиентам Cloudflare предлагает автоматическое развёртывание такого набора сгенерированных ИИ страниц при обнаружении «ненадлежащей активности» ботов.