Google давно использует контент YouTube для обучения ИИ и никогда этого не скрывала

После выхода генератора видео Veo 3 создатели контента неожиданно осознали, что Google использует все двадцать с лишним миллиардов видеороликов YouTube для обучения своих моделей ИИ, так же, как ранее использовала их для улучшения других продуктов. Эксперты считают, что это может привести к кризису интеллектуальной собственности. Представитель YouTube подтвердил информацию, уточнив, что видеосервис «соблюдает определённые соглашения с создателями и медиакомпаниями».

«Мы всегда использовали контент YouTube, чтобы улучшить наши продукты, и это не изменилось с появлением ИИ, — заявил представитель YouTube. — Мы также осознаем необходимость в защитных барьерах, поэтому инвестировали в надёжные средства защиты, которые позволяют создателям защищать свой образ и подобие в эпоху ИИ — то, что мы намерены продолжать».

Хотя YouTube никогда не скрывал факт использования контента для улучшения своих продуктов и обучения ИИ, авторы видеороликов и медиакомпании, похоже, ранее никогда не задумывались об этом. Опрос нескольких ведущих создателей и специалистов по интеллектуальной собственности показал, что никто из них не знал и не был проинформирован YouTube о том, что контент, размещённый на видеосервисе, может использоваться для обучения моделей ИИ Google.

YouTube не раскрывает, какой процент из более чем двадцати миллиардов видео на платформе используются для обучения ИИ. Но, учитывая масштаб платформы, всего 1 % каталога составляет 2,3 миллиарда минут контента, что, по словам экспертов, более чем в 40 раз превышает объем обучающих данных, используемых конкурирующими моделями ИИ.

Факт обучения ИИ с использованием видео пользователей YouTube заслуживает особого внимания после выпуска ИИ-видеогенератора Google Veo 3, создающего видеопоследовательности кинематографического уровня. Многие авторы теперь обеспокоены тем, что неосознанно помогают обучать систему, которая в конечном итоге может конкурировать или заменить их.

«Мы видим, как все больше создателей обнаруживают поддельные версии самих себя, распространяющиеся на разных платформах. Новые инструменты, такие как Veo 3, только ускорят эту тенденцию», — заявил глава компании Vermillio Дэн Нили (Dan Neely). Vermillio использует инструмент Trace ID собственной разработки, который оценивает степень совпадения видео, сгенерированного ИИ, с контентом, созданным человеком. Нили утверждает, что располагает достаточным количеством примеров близкого соответствия контента, созданного Veo 3, авторским материалам, размещённым на видеосервисе.

Далеко не все создатели контента протестуют против использования своего контента для обучения ИИ. «Я стараюсь относиться к этому скорее как к дружескому соревнованию, чем как к противникам, — заявил Сэм Берес (Sam Beres), создатель канала YouTube с 10 миллионами подписчиков. — Я пытаюсь делать вещи позитивно, потому что это неизбежно, но это своего рода захватывающая неизбежность».

Загружая видео на платформу, пользователь соглашается с условиями обслуживания YouTube, где, в частности, сказано: «Предоставляя контент сервису, вы предоставляете YouTube всемирную, неисключительную, безвозмездную, сублицензируемую и передаваемую лицензию на использование контента». Также в блоге компании открыто говорится, что контент YouTube может использоваться для «улучшения опыта использования продукта, в том числе с помощью машинного обучения и приложений ИИ».

В декабре 2024 года YouTube объявил о партнёрстве с Creative Artists Agency с целью идентификации и управления ИИ-контентом, использующим образ артистов. Также создатели могут потребовать удалить видео, если оно использует их образ.

YouTube позволяет создателям отказаться от обучения сторонних компаний, работающих с ИИ, включая Amazon, Apple и Nvidia, но пользователи не могут помешать Google обучать собственные модели. Однако условия использования Google включают пункт о возмещении ущерба — если пользователь сталкивается с нарушением авторских прав, Google возьмёт на себя юридическую ответственность и покроет связанные с этим расходы.