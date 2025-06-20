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Meta✴ совместно с Oakley представила умные очки для спортсменов

Meta в партнёрстве с известным производителем спортивных очков Oakley представила умные очки HSTN («хау-стун»). Как и очки Meta Ray-Ban, новинка оснащена фронтальной камерой, а также динамиками и микрофонами, встроенными в оправу. После сопряжения с телефоном очки можно использовать для прослушивания музыки или подкастов и совершения телефонных звонков. Умное устройство умеет переводить речь в реальном времени и показывать справку об окружающих объектах.

Источник изображений: ***

Источник изображений: Meta

Учитывая репутацию Oakley, новые очки позиционируются как спортивный аксессуар. Они имеют класс водонепроницаемости IPX4 и обладают вдвое большей автономностью, чем Meta Ray-Ban. Время работы после полной зарядки составляет 8 часов, а использование комплектного зарядного футляра позволяет увеличить общую продолжительность работы «без розетки» до 48 часов. Встроенная камера снимает видео в формате 3K, по сравнению с 1080p у Meta Ray-Ban.

Новая линейка умных очков представлена ​​в пяти вариантах оправы и линз Oakley. Цвета оправы — тёплый серый, чёрный, дымчатый коричневый и прозрачный. Модель ограниченного выпуска отличается золотыми акцентами и золотыми линзами Oakley PRIZM.

Очки будут продаваться в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Бельгии, Австралии, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. 11 июля в продажу поступит модель ограниченной серии стоимостью $499. Остальные варианты умных очков HSTN оцениваются в $399 и будут доступны позже этим летом.

Умные очки Meta Oakley HSTN
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Недавно Meta подписала многолетнее соглашение с EssilorLuxottica, материнской компанией Ray-Ban, Oakley и других брендов очков. На сегодняшний день продано более двух миллионов очков Meta Ray-Ban, а начиная с 2026 года партнёры планируют продавать 10 миллионов умных очков ежегодно.

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Теги: me, oakley, умные очки
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