Meta✴ совместно с Oakley представила умные очки для спортсменов

Meta✴ в партнёрстве с известным производителем спортивных очков Oakley представила умные очки HSTN («хау-стун»). Как и очки Meta✴ Ray-Ban, новинка оснащена фронтальной камерой, а также динамиками и микрофонами, встроенными в оправу. После сопряжения с телефоном очки можно использовать для прослушивания музыки или подкастов и совершения телефонных звонков. Умное устройство умеет переводить речь в реальном времени и показывать справку об окружающих объектах.

Учитывая репутацию Oakley, новые очки позиционируются как спортивный аксессуар. Они имеют класс водонепроницаемости IPX4 и обладают вдвое большей автономностью, чем Meta✴ Ray-Ban. Время работы после полной зарядки составляет 8 часов, а использование комплектного зарядного футляра позволяет увеличить общую продолжительность работы «без розетки» до 48 часов. Встроенная камера снимает видео в формате 3K, по сравнению с 1080p у Meta✴ Ray-Ban.

Новая линейка умных очков представлена ​​в пяти вариантах оправы и линз Oakley. Цвета оправы — тёплый серый, чёрный, дымчатый коричневый и прозрачный. Модель ограниченного выпуска отличается золотыми акцентами и золотыми линзами Oakley PRIZM.

Очки будут продаваться в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Бельгии, Австралии, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. 11 июля в продажу поступит модель ограниченной серии стоимостью $499. Остальные варианты умных очков HSTN оцениваются в $399 и будут доступны позже этим летом.

Умные очки Meta Oakley HSTN