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Мобильная версия Disco Elysium получила дату выхода на Android — это тотальное переосмысление культовой RPG для пользователей TikTok

Знаковый ролевой детектив Disco Elysium от студии ZA/UM в отсутствие ключевых авторов вряд ли получит продолжение, а вот мобильная версия культовой игры не только готовится к релизу, но и уже получила дату выхода.

Источник изображений: ZA/UM

Источник изображений: ZA/UM

Напомним, тотальное переосмысление Disco Elysium, спроектированное для «полного соответствия привычкам современных пользователей смартфонов», было представлено прошедшей весной и ожидалось к релизу летом.

Как стало известно, мобильная версия Disco Elysium поступит в продажу 5 августа эксклюзивно для устройств под управлением Android. В цифровом магазине Play Маркет уже открыта предварительная регистрация.

Анонс даты выхода сопровождался геймплейным трейлером Disco Elysium для Android. В минутном ролике будущую адаптацию продвигают Древний рептильный мозг и юный сквернослов Куно, которого ZA/UM лишила собственной игры.

Мобильная Disco Elysium предложит почувствовать себя детективом: пройти по следу убийцы и выяснить его мотивы, искать улики, допрашивать подозреваемых и собирать доказательства, чтобы найти виновных, отыгрывая при этом человека-катастрофу.

Порт нацелен увлечь пользователя TikTok «полностью новой и глубоко затягивающей формой развлечения». Рассчитан на короткие сессии «быстрых доз увлекательной истории, иллюстраций и звуков».

Ранее сообщалось, что первые две главы мобильной Disco Elysium будут бесплатными, а для разблокировки полной версии придётся заплатить (стоимость не уточняется). Разработчики обещают, что проект обойдётся без внутриигровой рекламы.

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Теги: disco elysium, za/um, ролевая игра
disco elysium, za/um, ролевая игра
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