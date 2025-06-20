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Mafia: The Old Country не опоздает к релизу — амбициозный криминальный боевик уже ушёл на золото

До объявленной в мае даты выхода криминального боевика Mafia: The Old Country остаётся меньше двух месяцев, и разработчики из студии Hangar 13 позаботились о том, чтобы игру за это время не перенесли.

Источник изображений: 2K

Источник изображений: 2K

Hangar 13 объявила, что за семь недель до намеченной даты выхода Mafia: The Old Country ушла на золото — мастер-диск с релизной версией отправляется в печать и на загрузку в сервисы цифровой дистрибуции, а основная часть разработки завершена.

Как правило, заблаговременное «озолочение» игры гарантирует неизменность сроков её релиза. Уверена в этом и команда Hangar 13: «С нетерпением ждём 8 августа 2025 года, чтобы пригласить вас в нашу Семью!»

События Mafia: The Old Country развернутся в Сицилии образца начала XX века. Бедный шахтёр и сирота Энцо Фавара по иронии судьбы получает шанс присоединиться к мафиозной семье Дона Торризи.

Обещают захватывающую историю об истоках организованной преступности, разнообразие локаций, графику на Unreal Engine 5 и полный перевод на русский. Открытого мира и мультиплеера в игре нет.

Mafia: The Old Country станет первой новой частью серии за последние девять лет

Mafia: The Old Country станет первой новой частью серии за последние девять лет

Mafia: The Old Country поступит в продажу 8 августа для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Ранее разработчики раскрыли системные требования игры — в минимальных значится Nvidia GeForce RTX 2070 и SSD.

Стоимость игры составит $50. По словам главы Take-Two Interactive Штрауса Зельника (Strauss Zelnick), в компании «не пытаются стрясти с потребителя всё до последней копейки» и хотят, чтобы к проекту приобщилось как можно больше людей.

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Теги: mafia: the old country, hangar 13, 2k, шутер
mafia: the old country, hangar 13, 2k, шутер
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