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Встроенный в Windows родительский контроль уже две недели блокирует запуск Google Chrome

По сообщениям сетевых источников, функция родительского контроля Microsoft Family Safety стала блокировать запуск браузера Google Chrome в Windows. Первые сообщения об этом появились ещё в начале месяца, когда некоторые пользователи обратили внимание, что Chrome либо перестал запускаться, либо самопроизвольно закрывается в процессе взаимодействия с ним.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

В службе поддержки Chrome подтвердили, что причиной проблемы с запуском и работой Chrome в Windows является баг функции родительского контроля Family Safety. «Наша команда изучила эти сообщения и установила причину такого поведения. У некоторых пользователей Chrome может не запускаться, когда активирована функция Microsoft Family Safety», — прокомментировал данный вопрос представитель службы поддержки Chrome.

По всей видимости, другие браузеры, такие как Firefox и Opera, данная проблема не затрагивает. Некоторые пользователи даже выяснили, что, переименовав ярлык Chrome.exe в Chrome1.exe можно решить проблему с запуском браузера. Школы и родители, которые активировали функцию родительского контроля в рамках подписки Microsoft 365, могут отключить опцию «фильтровать неподходящие веб-сайты» в Family Safety, чтобы восстановить работу Chrome.

Неясно, когда Microsoft устранит проблему, которая остаётся актуальной более двух недель. Официальные представители Microsoft пока никак не комментируют данный вопрос. «Мы ничего не слышали от Microsoft о готовящемся исправлении. Они предоставили пользователям, обратившимся к ним, рекомендации о том, как снова заставить Chrome работать, но я не думаю, что это будет иметь большой эффект», — приводит источник слова инженера техподдержки Chrome.

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Теги: chrome, windows, microsoft
chrome, windows, microsoft
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