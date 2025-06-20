Душевный шутер Chains of Lukomorye отправит солдата Первой мировой войны в царство славянских сказок спасать потерянную любовь

Разработчики из небольшой европейской студии Forge Ahead Games посредством издания Game Informer анонсировали Chains of Lukomorye — экшен о солдате Первой мировой войны во вселенной славянского фольклора.

По сюжету эксперименты союзников во время Первой мировой разорвали само естество мира: теперь реальность расползается по швам, а древние сказания просачиваются в изломы войны.

Игра представляет собой переосмысление мифа об Орфее и Эвридике. Главный герой, подавленный потерей жены Миры, отправляется в Лукоморье, чтобы вернуть любовь из мира мёртвых.

По Лукоморью протагонист будет путешествовать не один, а с привязанным к нему узами судьбы провидческим существом Сирин. В Chains of Lukomorye реализован онлайн-кооператив — роль сирены на себя сможет взять второй игрок.

Вместе с Сирин пользователям предстоит дать бой Лешему, Соловью-разбойнику, Вию и другим духам, а также встретиться с Бабой Ягой и Котом Баюном. Часть из них можно увидеть в анонсирующем трейлере (см. ролик выше).

Обещают рассказ о любви, долге, скорби и что кроется за чертой смерти, зачарованные чащи, забытые деревни и иные области Лукоморья, «шутер с душой» и перевод на русский. Анонс сопровождался и геймплейным трейлером (см. видео выше).

Chains of Lukomorye создаётся для Steam и не имеет сроков выхода. Среди источников вдохновения команды — поэма «Руслан и Людмила» Александра Сергеевича Пушкина. Ранее по мотивам творчества русского поэта анонсировали экшен «Царевна».