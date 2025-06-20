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Apple похоронила «убийцу USB» — в macOS 26 Tahoe исчезла поддержка интерфейса FireWire

Интерфейс FireWire был амбициозной попыткой Apple создать новую технологию подключения для своей компьютерной экосистемы, дебютировавшей ещё в 90-х годах. Теперь же компания удаляет поддержку стандарта из современных операционных систем.

Источник изображения: TechSpot

Источник изображения: TechSpot

Недавно представленная macOS 26 Tahoe не только предлагает новую схему именования для экосистемы операционной системы Apple, новые функции и прозрачный пользовательский интерфейс Liquid Glass, который уже успели сравнить с интерфейсом Windows Vista. Предстоящий релиз новой ОС также знаменует конец официальной поддержки устаревшего стандарта FireWire — так называемого «убийцы USB», который в конечном итоге был побеждён собственной ненужностью. По словам тестировщиков, бета-версия macOS 26 Tahoe лишена поддержки этого интерфейса подключения.

Отсутствие поддержки FireWire делает macOS 26 несовместимой с плеерами iPod первого поколения и, скорее всего, любыми другими устройствами с данным интерфейсом. Технология полностью устарела. В Tahoe системные утилиты и Finder больше не отображают устройства хранения FireWire, даже если они подключены через адаптеры Thunderbolt–FireWire.

Стандарт FireWire (официальное название IEEE 1394) был разработан Apple в сотрудничестве с другими технологическими компаниями, включая Sony и Panasonic. Apple впервые представила технологию данной последовательной шины в некоторых моделях Macintosh в 1999 году в качестве замены параллельной шины SCSI. FireWire выступал конкурентом USB и на то время мог обеспечивать скорость передачи данных до 30 раз выше.

Несмотря на то, что FireWire предлагал больше аппаратных функций и лучшую производительность, его использование ограничивалось в основном экосистемой Apple. Технология была популярна для цифрового видеомонтажа, аудиооборудования и других профессиональных задач, но в конечном итоге Apple отказалась от неё, поскольку популярность и возможности USB, а также других конкурирующих технологий, таких как Thunderbolt, росли.

Apple выпустила последний iMac с портом FireWire в 2011 году, однако поддержка интерфейса в macOS обеспечивалась ещё много лет. Но новая macOS 26 прекращает поддержку устаревшего стандарта.

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Теги: firewire, firewire 800, интерфейсы, стандарты, apple, macos tahoe
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