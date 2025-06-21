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Apple тоже интересовалась покупкой ИИ-стартапа Perplexity

Стремительное развитие рынка систем искусственного интеллекта заставляет крупные корпорации технологического сектора интересоваться поглощением стартапов. Ранее уже сообщалось, что Meta в своё время задумывалась о покупке Perplexity AI, но Bloomberg утверждает, что она была не единственным претендентом, поскольку руководство Apple обсуждало аналогичную идею.

Источник изображения: Perplexity AI

Источник изображения: Perplexity AI

Марк Гурман (Mark Gurman), традиционно осведомлённый о планах Apple, со страниц Bloomberg вчера сообщил, что отвечающий в компании за слияния и поглощения Адриан Перика (Adrian Perica) обсуждал идею покупки Perplexity AI с руководителем направления услуг Apple Эдди Кью (Eddy Cue), а также другими ключевыми фигурами на направлении ИИ. Приведёт ли это к реальной сделке, пока судить рано, но судя по данным источника, вопрос всё ещё остаётся на повестке дня. Более того, Apple даже не обращалась к Perplexity AI с подобным предложением.

Получение контроля над разработками Perplexity AI, как принято считать, помогло бы Apple разработать собственный поисковый движок с ИИ-функциями и меньше зависеть в этой сфере от Google. Проблема даже заключается не в том, что Apple не нравится качество услуг Google, просто антимонопольные органы стремятся разрушить связку, которая позволяет поисковой системе последней из компаний использоваться по умолчанию на устройствах первой. Такая форма сотрудничества приносит Apple ежегодно по $20 млрд.

Представители Perplexity AI заявили Bloomberg, что не осведомлены о каких-либо переговорах, касающихся возможности продажи активов стартапа сторонним компаниям. Apple предсказуемо отказалась от комментариев. Новейший раунд финансирования оценил капитализацию Perplexity AI в $14 млрд. Если бы Apple решилась купить этот стартап, подобная сделка стала бы крупнейшей в истории компании. Предыдущий рекорд в этой сфере был установлен в 2014 году, когда Apple купила за $3 млрд производителя аксессуаров Beats.

Примечательно, что и сооснователя Safe Superintelligence Даниэля Гросса (Daniel Gross) компания Apple пытается переманить, конкурируя с Meta. Тем более, что в 2013 году Гросс продал Apple стартап Cue, разработки которого на том этапе помогли внедрить элементы ИИ в операционной системе iOS. Выходец из Cue Робби Уокер (Robby Walker) до этого года курировал в Apple разработку голосового ассистента Siri.

Сама Apple столкнулась с досадными провалами и задержками в развитии собственных сервисов, связанных с искусственным интеллектом. В условиях бурного развития отрасли и острой конкуренции это вынуждает компанию озаботиться поиском профильных активов на стороне, которые помогли бы ей наверстать упущенное в сжатые сроки. Если купить Perplexity AI не удастся, Apple готова пойти на сотрудничество со стартапом и использовать его технологии в своих браузере Safari и голосовом ассистенте Siri. Представители обеих компаний в последние месяцы несколько раз встречались для изучения подобной возможности.

С этой точки зрения для Apple может стать ожидаемое сближение Perplexity AI с конкурирующей Samsung на той же почве. Эдди Кью ранее положительно оценивал успехи Perplexity AI и признавался, что Apple ведёт обсуждение с этим стартапом некоторых его разработок.

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Теги: apple, perplexity, ии, стартап, поглощение
apple, perplexity, ии, стартап, поглощение
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