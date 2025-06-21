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Китайская MiniMax представила ИИ-модель M1 — её обучение обошлось в 200 раз дешевле GPT-4

Это становится привычной практикой: каждые несколько месяцев малоизвестная компания из Китая выпускает большую языковую модель (LLM), которая опровергает представления о стоимости обучения и эксплуатации передовых ИИ-алгоритмов. На этот раз в центре внимания оказался стартап MiniMax, который объявил о запуске новой ИИ-модели M1, на обучение которой было потрачено значительно меньше средств по сравнению с западными аналогами, такими как GPT-4 от OpenAI.

Источник изображения: ChatGPT

Источник изображения: ChatGPT

В январе этого года в центре внимания был стартап DeepSeek и её алгоритм R1. В марте в центре внимание ненадолго оказался стартап Butterfly Effect с ИИ-моделью Manus, который хоть и базируется в Сингапуре, но значительная часть сотрудников располагается в Китае. На этой неделе внимание привлекла компания MiniMax из Шанхая, ранее известная разработкой сервиса для создания видеоигр с помощью алгоритмов на базе искусственного интеллекта.

В этот раз поводом вспомнить MiniMax стал запуск ИИ-модели M1, которая дебютировала 16 июня. По словам разработчиков, этот алгоритм может конкурировать с аналогами ведущих отраслевых игроков, включая OpenAI, Anthropic и DeepSeek, в плане производительности и креативности, но при этом новая ИИ-модель значительно дешевле в обучении и эксплуатации. MiniMax заявила, что потратила всего $534 700 на аренду вычислительных мощностей центра обработки данных для обучения M1. Для сравнения, отраслевые эксперты подсчитали, что обучение алгоритма GPT-4o обошлось примерно в 200 раз дороже и OpenAI потратила на это более $100 млн. Официальные данные разработчика по этому вопросу не разглашаются.

Если данные MiniMax точны, а их ещё предстоит проверить независимым образом, то, вероятно, они вызовут некоторую обеспокоенность среди крупных инвесторов, вложивших миллиарды долларов в такие компании, как OpenAI и Anthropic, а также среди акционеров Microsoft и Google. Это связано с тем, что бизнес в сфере ИИ крайне убыточен. Исследование издания The Information показало, что OpenAI может потерять до $14 млрд в следующем году и вряд ли компания сможет достигнуть безубыточности до 2028 года.

Если клиенты могут добиться таких же результатов, как с моделями OpenAI, используя для этого ИИ-модели с открытым исходным кодом MiniMax, это, вероятно, снизит спрос на продукты OpenAI. Разработчик ChatGPT уже активно снижает цены на свои наиболее производительные ИИ-модели, чтобы сохранить долю рынка. Недавно производитель снизил стоимость использования своей рассуждающей модели GPT-o3 на 80 %, но это было ещё до выпуска алгоритма MiniMax M1.

Результаты MiniMax также означают, что компаниям, возможно, не придётся тратить так много средств на вычислительные мощности для запуска и эксплуатации передовых ИИ-алгоритмов. Потенциально это может снизить прибыль облачных провайдеров, таких как Amazon AWS, Microsoft Azure и Google Cloud. Это в свою очередь может означать снижение спроса на ИИ-ускорители Nvidia, которые используются для обучения ИИ-моделей в центрах обработки данных.

Эффект от запуска MiniMax M1 в конечном счёте может стать таким же, как от появления алгоритма DeepSeek R1. Стартап заявил, что нейросеть R1 функционирует наравне с ChatGPT при меньших затратах на обучение. Заявление DeepSeek привело к падению курса акций Nvidia на 17 % за один день и снижению рыночной стоимости компании примерно на $600 млрд. Пока новость о появлении алгоритма MiniMax не привела к чему-то подобному.

Согласно имеющимся данным, MiniMax поддерживают крупнейшие технологические компании Китая, такие как Tencent и Alibaba. Неясно, сколько человек работает в компании, а также почти нет информации о гендиректоре MiniMax Яне Цзюньцзе (Yan Junjie). В арсенале компании также есть генератор изображений Hailuo AI и приложение для создания виртуальных аватаров Talkie. Благодаря этим приложениям у MiniMax есть десятки миллионов пользователей в 200 странах, а также 50 000 корпоративных клиентов, многие из которых были привлечены Hailuo из-за способности сервиса создавать видеоигры «на лету».

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Теги: minimax, нейросеть, искусственный интеллект
minimax, нейросеть, искусственный интеллект
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