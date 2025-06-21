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Би-би-си угрожает Perplexity судом из-за нарушения авторских прав при обучении нейросетей

Британская корпорация BBC (Би-би-си) пригрозила иском работающей в сфере искусственного интеллекта компании Perplexity. Для телекомпании это первая попытка пресечь деятельность технологических стартапов, использующих огромные запасы контента BBC для обучения нейросетей.

Источник изображения: appshunter.io / Unsplash

Источник изображения: appshunter.io / Unsplash

На этой неделе BBC направила письмо в адрес главы Perplexity Аравинда Шринивасу (Aravind Srinivas), в котором говорится, что у телекомпании есть доказательства того, что «базовая модель искусственного интеллекта» американского стартапа «была обучена с использованием контента BBC». Там также сказано, что компания может добиться судебного запрета, если базирующаяся в Сан-Франциско Perplexity не прекратит обучать свои алгоритмы на контенте BBC, а также не удалит все копии вещательных материалов компании, которые использовались для разработки ИИ-моделей, и не предоставит «предложение о финансовой компенсации» за нарушение авторских прав.

Это первый случай, когда британская телекомпания обращается к разработчику в сфере ИИ. Однако это отражает растущую обеспокоенность по поводу того, что контент телекомпании, большая часть которого находится в свободном доступе, может свободно использоваться для обучения нейросетей. В Perplexity заявили, что требования BBC являются «манипулятивными и оппортунистическими» и что у компании нет «фундаментального понимания технологий, интернета и законодательства об интеллектуальной собственности». «[Эти заявления] также показывают, как далеко BBC готова зайти, чтобы сохранить незаконную монополию Google в своих собственных интересах», — добавили в компании.

На самом деле Perplexity не разрабатывает и не обучает базовые языковые модели, но предоставляет интерфейс, через который пользователи могут взаимодействовать с ИИ-моделями других компаний, таких как OpenAI, Google и Anthropic. По данным источника, собственная нейросеть компании создана на базе языковой модели Meta Llama и доработана для повышения точности и уменьшения частоты галлюцинаций, когда нейросети генерируют фейковые данные.

BBC в Великобритании финансируется государством. Это означает, что потенциальное подписание лицензионных соглашений с разработчиками в сфере ИИ может стать источником дохода, в то время как самой компании приходится сокращать расходы из-за уменьшения объёмов финансирования. Осведомлённый источник сообщил, что телекомпания провела переговоры с крупными технологическими компаниями, такими как Amazon, о том, чтобы разрешить использовать контент BBC для обучения нейросетей.

Perplexity, в число инвесторов которой входит основатель Amazon и владелец Washington Post Джефф Безос (Jeff Bezos), в настоящее время завершает очередной раунд финансирования, в рамках которого стартап оценивается в $14 млрд, что на $5 млрд больше, чем полгода назад. В арсенале Perplexity около 30 млн пользователей, преимущественно в США, а основным источником дохода являются подписки.

В письме BBC в адрес Perplexity сказано, что часть контента компании дословно воспроизводится в ИИ-поисковике стартапа, и в поисковой выдаче даже отображаются ссылки на веб-сайт BBC. Речь, в том числе, о контенте, который был опубликован недавно. «Сервис Perplexity напрямую конкурирует с собственными сервисами BBC, избавляя пользователей от необходимости получать доступ к этим сервисам», — сказано в письме BBC. Руководители телекомпании особенно обеспокоены тем, что ИИ-компании злоупотребляют принадлежащим BBC контентом, что, по их словам, может нанести ущерб нейтральной и беспристрастной журналистике.

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Теги: bbc, perplexity, авторские права
bbc, perplexity, авторские права
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