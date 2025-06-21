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20 минут геймплея The Blood of Dawnwalker — амбициозной вампирской RPG от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077

Как и было обещано, 21 июня издательство Bandai Namco и основанная выходцами из CD Projekt Red польская студия Rebel Wolves устроили геймплейную демонстрацию амбициозной вампирской ролевой игры The Blood of Dawnwalker.

Источник изображения: Rebel Wolves

Источник изображения: Rebel Wolves

Напомним, события The Blood of Dawnwalker развернутся в забытом уголке Карпатских гор образца XIV века. Игрокам достанется роль полувампира Коэна, которому за 30 дней и ночей нужно спасти свою семью из лап вампира Бренсиса.

По словам разработчиков, мир The Blood of Dawnwalker открыт целиком с самого начала — на штурм крепости Бренсиса можно отправиться в любой момент, но без должной подготовки вероятность успеха затеи крайне мала (но она есть).

Демонстрация The Blood of Dawnwalker длилась 20 минут и включала прохождение миссии по устранению одной из приближённых Бренсиса. Показали боевую систему (с отрубанием голов), вампирские умения и диалоги с выбором реплик.

Обещают «нарративную песочницу» без чёткого разделения на основные и побочные квесты, нелинейный сюжет, серую мораль, опциональные романы, графику на Unreal Engine 5 и никаких микротранзакций. Выпускать демо авторы не планируют.

The Blood of Dawnwalker выйдет в 2026 году на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра получит поддержку 15 языков — русского среди них не будет, но разработчики допускают расширение списка локализаций после релиза.

Rebel Wolves возглавляет экс-режиссёр The Witcher 3 Конрад Томашкевич (Konrad Tomaszkiewicz), а творческим руководителем является его младший брат, режиссёр квестов Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич (Mateusz Tomaszkiewicz).

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Теги: the blood of dawnwalker, rebel wolves, bandai namco, ролевая игра
the blood of dawnwalker, rebel wolves, bandai namco, ролевая игра
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