MediaTek представила платформу Dimensity 8450 для мощных «середнячков» — отличий от Dimensity 8400 почти нет

Компания MediaTek официально представила новую однокристальную платформу Dimensity 8450, которая является прямой преемницей выпущенного в декабре прошлого года Dimensity 8400. Как следует из названия чипа, обновления минимальны, но тем не менее, он уже стал основой для одного смартфона — Oppo Reno 14 Pro.

Dimensity 8450 изготавливается по техпроцессу 4 нм на мощностях тайваньской TSMC. Чип построен на архитектуре All Big Core и имеет одно ядро Cortex-X4 с частотой до 3,25 ГГц, три ядра Cortex-A720 с частотой до 3,0 ГГц и четыре ядра Cortex-A520 с частотой до 2,1 ГГц. Для обработки графики предусмотрен ускоритель Mali-G720 MC7 с семью ядрам и тактовой частотой 1300 МГц. Всё это может звучать знакомо, поскольку Dimensity 8400 имеет те же характеристики.

При этом новый чип может похвастаться оптимизацией для игр. К примеру, графический процессор задействует движок Star Speed для улучшения качества игр в режиме реального времени. В дополнение к этому чип оптимизировали для выполнения ресурсоёмких задач, таких как съёмка видео формата 4K на скорости до 60 кадров в секунду с двойной стабилизацией изображения, обработка снимков до 320 Мп, обеспечения плавного игрового процесса за счёт поддержки экранов с разрешением WQHD+ с частотой 144 Гц.

В Dimensity 8450 задействован тот же нейронный сопроцессор NPU 880, что и у предшественника. Он повышает производительность при обработке задач искусственного интеллекта и позволяет поддерживать рабочие нагрузки нейросетей на устройстве. Отметим также, что 5G-модем в новом чипе получил поддержку новой функции энергосбережения UltraSave 3.0+, для снижения уровня энергопотребления. Вероятно, уже в скором времени этот чип станет основой новых смартфонов верхнего уровня среднего ценового сегмента.