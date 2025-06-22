Илон Маск пообещал повысить частоту запусков Starship — это повышает риск новых провалов

Ранее в этом месяце аэрокосмическая компания SpaceX провела тестовые испытания своей гигантской ракеты Starship в девятый раз, и в третий раз подряд они завершились катастрофой. На этом фоне возникает много вопросов о том, чего следует ожидать от корабля, который, как считают некоторые, доставит людей на другие планеты, и не является ли последняя неудача признаком более глубоких отраслевых проблем.

Разработка системы Starship, в которую помимо самого корабля входит гигантский ускоритель Super Heavy, длится уже более десяти лет. За это время было внесено множество изменений в конструкцию корабля и ускорителя. Концепция основана на использовании двигателей Raptor на каждой из ступеней носителя. В многоступенчатых ракетах, как правило, на каждой ступени размещается отдельный блок двигателей с собственным запасом топлива. Такой подход позволяет покинуть орбиту Земли и отправиться, например, к Луне или Марсу.

Одна из ключевых особенностей Starship заключается в возможности повторного использования ступеней ускорителя, что должно удешевить космические пуски. По сути, SpaceX пошла по тому же пути, что и с Falcon 9 — собственным носителем, который успешно используется во множестве запусков, и первая ступень которого является многоразовой. Первоначальные испытания Starship начались в 2018 году, когда два полёта на малой высоте были признаны успешными. Последующие полёты столкнулись с многочисленными проблемами. Из девяти тестовых запусков только три в целом были признаны успешными.

Безусловно, проектирование и запуск космической ракеты — задача крайне сложная, и неудачи неизбежны. Однако третья катастрофическая поломка за шесть месяцев, вероятно, требует от SpaceX паузы для осмысления. Это особенно важно, поскольку миссии Starship, заканчивающиеся взрывом, приводят к тому, что тонны обломков падают в Индийский океан, нанося вред окружающей среде.

Точные финансовые затраты SpaceX на проведение каждого пуска Starship неизвестны. Глава компании Илон Маск (Elon Musk) ранее говорил, что сумма колеблется от $50 до $100 млн. Точные экологические издержки программы Starship, включая многочисленные неудачные пуски, ещё труднее поддаются количественной оценке. Например, в результате неудачного полёта в 2023 году город Порт-Изабель в Техасе, расположенный поблизости от стартовой площадки, буквально сотрясся и покрылся клубами пыли. Обломки взорвавшейся ракеты разбили автомобили местных жителей и повредили здания, а весь оставшийся беспорядок жителям пришлось убирать самостоятельно.

В сентябре 2024 года Агентство по охране окружающей среды США оштрафовало SpaceX за 14 инцидентов, произошедших с 2014 года и связанных со сбросом загрязнённой воды с космодромов в водные артерии Техаса. Маск опроверг эти обвинения, но в том же месяце Федеральное управление гражданской авиации (FAA) предложило наложить на SpaceX гражданско-правовой штраф в размере $633 000 по ряду нарушений. Маск опроверг эти заявления и пригрозил ведомству встречным иском за «превышение нормативных полномочий». Два других неудачных пуска в январе и марте этого года привели к падению обломков ракет в Карибском море, а также задержке сотен коммерческих авиарейсов.

До прошлого года FAA разрешало SpaceX проводить до пяти пусков Starship в год. В этом месяце лимит был увеличен до 25 запусков. Во время запуска космического корабля многое может пойти не так, как запланировано. Уже сейчас становится очевидно, что SpaceX стоит проанализировать, насколько эффективно Starship справляется с поставленными задачами.

Можно вспомнить космические программы прошлого, чтобы увидеть типичные показатели успеха. К примеру, ракета Saturn V, рабочая лошадка эры «Аполлона», в общей сложности использовалась в 13 космических пусках, из которых только один был частично неудачным. Перед первым запуском ракета прошла три полноценных наземных испытания. Ракета Antares, разработанная Orbital Sciences Corporation (позднее Northrop Grumman), запускалась 18 раз и только один раз потерпела неудачу. Разработанная в 60-х годах прошлого века советская ракета «Союз» запускалась 32 раза, и только два пуска были неудачными.

Конечно, сравнивать Starship с другими проектами не совсем корректно. Задачи Starship уникальны, ведь многоразовых ракет сверхтяжёлого класса ещё никто не создавал. Однако последняя неудача SpaceX вызывает ряд вопросов. Удастся ли SpaceX добиться успеха со Starship и если да, то как скоро? Как долго общество готово мириться с загрязнением окружающей среды во имя достижения космических целей?

Можно было бы ожидать, что развивающаяся быстрыми темпами ракетная программа, требующая разработки и испытаний сложных технологий и сталкивающаяся с повторяющимися сбоями при тестовых пусках, будет продвигаться более осторожно. Однако у Маска другие планы. Вскоре после последней неудачи Starship миллиардер заявил, что следующие испытательные полёты будут проходить в более быстром темпе: по одному каждые три-четыре недели.