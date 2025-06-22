Компания Tesla объявила о запуске ограниченного сервиса такси с использованием беспилотных автомобилей на территории города Остин, штат Техас. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном аккаунте автопроизводителя в социальной сети X.

«Tesla Robotaxi начал совершать поездки в Остине, штат Техас», — сказано в сообщении компании.

На данном этапе воспользоваться новым сервисом смогут не все желающие, а только те, кто получил от Tesla соответствующее приглашение. Услуга будет доступна в определённых районах Остина, охватываемых геозонами, где находятся от 10 до 20 автомобилей компании. Для вызова роботакси предусмотрено специальное приложение. Сервис работает ежедневно с 06:00 до 00:00 по местному времени.

Для обеспечения дополнительной безопасности во время поездок на переднем пассажирском сиденье будет находиться сотрудник Tesla. Его задача — при необходимости быстро остановить автомобиль с помощью специальных команд «аварийная остановка» и «съезд на обочину» через пользовательский интерфейс в случае возникновения нештатной ситуации. Отмечается, что Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) всё ещё изучает ответы Tesla на опросник ведомства в связи с запуском роботакси и вопросами безопасности.

Любопытно, что недавно в Техасе приняли закон об автономной мобильности, который обязывает всех операторов получать разрешение на использование автономных транспортных средств. Этот закон вступит в силу 1 сентября этого года. В документе разрешается эксплуатация на территории штата транспортных средств с уровнем автономности 4. При этом автопилот Tesla в настоящее время классифицируется как система второго уровня. Чтобы обойти ограничения, роботизированная система Tesla будет обслуживаться командой операторов, готовых взять на себя управление при необходимости.

Подтвердить 4-й уровень автономности смог сервис роботакси Waymo, принадлежащий Google. Он уже действует в Финиксе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Остине. К концу этого года Waymo планирует расширить своё присутствие ещё на 10 городов. В настоящее время парк автономных автомобилей Waymo насчитывает около 1500 Jaguar I-Pace, оснащённых системами автономного вождения.