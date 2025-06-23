MSI выпустила компьютерные комплектующие для поклонников мультфильмов «История игрушек»

Компания MSI объединилась со студиями Pixar и Display, чтобы отпраздновать 30-летие франшизы «История игрушек», основанной на серии полнометражных анимационных фильмов, созданных с помощью компьютерного графики. Производитель выпустил ограниченную серию компьютерных комплектующих по мотивам популярного мультфильма.

Одной из новинок является материнская плата MSI Z890 Gaming Plus Toy Story Edition, посвящённая персонажу мультфильма, игрушке-шерифу Вуди. Она оформлена в характерной цветовой гамме, представляющей клетчатую рубашку персонажа, белый жилет, синие джинсы и ковбойскую шляпу.

Компания также выпустила видеокарту GeForce RTX 5070, посвящённую космическому рейнджеру Баззу Лайтеру. Она выполнена в характерной бело-зелёной цветовой гамме скафандра Базза.

Производитель также выпустил тематические СЖО, блок питания и корпус.

К сожалению для поклонников франшизы «История игрушек», указанная серия продуктов не будет представлена на глобальном рынке. Приобрети их можно только на рынке Тайваня. Продукты выпущены ограниченным тиражом. Как только их запасы на складах закончатся, MSI больше не будет их выпускать. Учитывая это, у фанатов франшизы есть два варианта: либо сделать заказ через доверенного тайваньского ретейлера, который поставляет товары в другие страны, либо готовить загранпаспорт.

В продаже также доступен ПК на основе этих комплектующих. Его стоимость составляет 79 900 тайваньских долларов (около $2700).

Система оснащена всеми представленными в этой заметке комплектующими, а также твердотельным накопителем MSI объёмом 1 Тбайт и ОЗУ Kingston Fury Beast объёмом 32 Гбайт. Процессор придётся докупить отдельно.