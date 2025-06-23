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Huawei выйдет в космос: китайские спутники заработают на операционной системе OpenHarmony

Многие отрасли китайской промышленности нуждаются в импортозамещении не только на Земле, но и в космосе. Компания Huawei Technologies готова предоставить операционную систему реального времени OpenHarmony для использования группировкой низкоорбитальных спутников связи, и первые испытания говорят о потенциальном успехе данной инициативы.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Как отмечает South China Morning Post, операционная система реального времени OpenHarmony является облегчённым вариантом фирменной программной платформы Huawei HarmonyOS с открытым исходным кодом. Она была испытана в ходе эксплуатации кубсата (маленького спутника) Dalian-1 Lianli в реальных условиях на низкой орбите в течение более 1000 часов. По данным участников эксперимента, новая операционная система Huawei обеспечивает более высокую скорость передачи информации и улучшенную стабильность по сравнению с оборудованием, работающим под управлением более простых прошивок или программного обеспечения зарубежной разработки.

Время отклика при использовании OpenHarmony заметно снизилась, а стабильность работы спутника возросла, как отмечают отвечающие за эксперимент представители Даляньского технологического университета. Помимо операционной системы китайской разработки, спутник работает под управлением процессора, разработанного специалистами в КНР и выпускаемого на территории страны. По сути, всё это позволяет создавать китайским властям полностью самодостаточную инфраструктуру спутниковой связи. Успех эксперимента позволяет рекомендовать новую операционную систему к использованию на подобном космическом оборудовании.

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Теги: китай, китайские ученые, huawei, openharmony, операционная система
китай, китайские ученые, huawei, openharmony, операционная система
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