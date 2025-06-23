Предприятие OpenAI и Джони Айва столкнулось с первым иском, даже не успев ничего выпустить

Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв (Jony Ive), как отмечалось ранее, продал свой стартап io по созданию персонального ИИ-устройства компании OpenAI, чтобы объединить усилия на этом направлении с создателями ChatGPT. Как оказывается, у стартапа Джони Айва возникли проблемы в сфере законности использования торговой марки io.

По крайней мере, ресурс The Verge отмечает, что поданный сторонним стартапом Iyo, который разрабатывает слуховые аппараты, судебный иск с претензиями к io формально препятствует использованию последней из торговых марок в материалах на сайте OpenAI, поэтому упоминания о сотрудничестве с Джони Айвом в этой сфере пришлось временно убрать, пока не будет рассмотрено дело и вынесен вердикт суда.

С сайта OpenAI на этих основаниях исчезли не только запись в блоге о сотрудничестве с io, но и посвящённое этой сделке девятиминутное видео, в котором её итоги обсуждают Сэм Альтман (Sam Altman) и Джони Айв. Представители OpenAI пока успели только выразить своё несогласие с претензиями Iyo и заверили общественность, что будут рассматривать возможность отстаивания своих интересов в суде по этому делу.