«История выглядит намного мрачнее, чем я думал»: сюжетный трейлер Borderlands 4 удивил игроков

Разработчики из Gearbox Software совместно с издательством 2K опубликовали сюжетный трейлер амбициозного лутер-шутера Borderlands 4. Ролик знакомит с основными действующими лицами четвёртой части и напоминает о сюжетной завязке.

События Borderlands 4 развернутся на планете Кайрос, где игрокам предстоит столкнуться с беспощадным Хранителем Времени.

В процессе организации сопротивления тысячелетнему правлению Хранителя Времени геймеры посетят четыре разных региона планеты Кайрос, обзаведутся ценным оружием и встретят старых знакомых из предыдущих частей. В трейлере, например, показали Безумную Мокси и Железяку, которые присутствовали во всех играх серии.

Пользователи встретили сюжетный трейлер Borderlands 4 с воодушевлением, поблагодарив разработчиков за внимание к легендарным персонажам и отметив интригующую сюжетную завязку. «История выглядит намного мрачнее, чем я думал», — отметил itsKimi.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября 2025 года на PC, PS5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.