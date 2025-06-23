Dune: Awakening установила рекорд по скорости продаж для Funcom — более 800 тысяч смертей от Шаи-Хулуда и другие достижения игроков

Норвежский издатель и разработчик Funcom (Conan Exiles) в пресс-релизе поделился информацией об успехах Dune: Awakening — MMO c элементами выживания в открытом мире «Дюны».

Как стало известно, за прошедшие 17 дней с премьеры в расширенном доступе Steam (13 дней с полноценного релиза) суммарные продажи Dune: Awakening по всему миру превысили миллион экземпляров.

Достигнутый результат делает Dune: Awakening самой быстро продаваемой игрой в истории Funcom. Той же Conan Exiles (дебютировала в феврале 2018 года) первый миллион покорился спустя 12 месяцев после выхода.

«Ваше прибытие на Арракис сотрясло пески, словно раскат грома. Песчаные черви пируют, Великие Дома строят козни, а вы превозмогаете. Взгляните на свои деяния, Спящие, и изумитесь!» — призвали авторы.

Сопровождавшая анонс инфографика также раскрыла основные достижения сообщества Dune: Awakening за прошедшее с выхода время вдобавок к миллиону пробуждённых игроков. Статистика пользователей:

56 253 мл крови извлечено из муад'дибов (кенгуровых мышей);

66 883 смерти от песчаных бурь;

101 256 созданных из зубов песчаного червя крис-ножей;

121 941 сформированная гильдия;

463 231 игрок вышел за пределы бассейна Хагга;

517 585 построенных орнитоптеров;

628 807 смертей в глубокой пустыне;

816 720 смертей от Шаи-Хулуда (песчаного червя);

25 529 505 км 2 изучено;

изучено; 121 653 765 использованных строительных элементов;

6 110 692 000 грамм пряности потреблено.

Лучшим результатом пикового онлайна Dune: Awakening в Steam является 189 333 игрока (установлен в прошлое воскресенье) — это рекорд для игр Funcom. Раньше он принадлежал Conan Exiles (53 402 человека).

Dune: Awakening вышла 10 июня на PC (2990 рублей в Steam), а в 2026 году доберётся до PS5, Xbox Series X и S. Игра имеет текстовый перевод на русский язык, а после релиза будет получать бесплатные обновления и платные дополнения.