Ракета Atlas V вывела на орбиту вторую партию интернет-спутников Amazon Project Kuiper

Ракета Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) стартовала сегодня с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 10:54 по Гринвичу (13:54 по московскому времени), выведя на низкую околоземную орбиту 27 спутников для широкополосной передачи данных. В ближайшем будущем Project Kuiper составит конкуренцию Starlink от SpaceX, который уже предоставляет услуги клиентам по всему миру, используя более 7600 действующих спутников на низкой орбите.

Первая партия из 27 спутников Kuiper была выведена на орбиту 28 апреля, а два тестовых прототипа находятся в космосе с октября 2023 года. Сегодняшний запуск был отложен на неделю по сравнению с первоначальным графиком из-за проблем с двигателем ракеты Atlas V.

Подобных запусков будет ещё много. Спутниковая группировка Project Kuiper в конечном итоге будет состоять из более чем 3200 аппаратов. Для их вывода на орбиту в ближайшие годы планируется провести около 80 запусков. Большая часть будет осуществлена силами ULA — восемь запусков на ракетах Atlas V и 38 — на Vulcan Centaur. Остальные спутники Project Kuiper будут выведены на орбиту ракетами SpaceX, Blue Origin и европейской Arianespace.

«Эти соглашения включают крупнейшую коммерческую закупку пусковых мощностей в истории и поддерживают тысячи поставщиков и высококвалифицированные рабочие места в США и Европе», — отметила Amazon в описании Project Kuiper. Компания рассчитывает начать предоставление услуг широкополосной связи в конце этого года.

Starlink и Project Kuiper — не единственные проекты широкополосной связи на низкой околоземной орбите. Китай также активно развивает два спутниковых проекта: Guowang («Национальная сеть») и Qianfan («Тысяча парусов»). Согласно планам, общее количество китайских спутников на низкой орбите превысит 10 000 единиц.