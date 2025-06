«Это будет легендарно»: THQ Nordic проведёт «титаническую» презентацию с анонсами по ремейку «Готики», Titan Quest 2 и «несколькими тузами в рукаве»

Австрийский издатель THQ Nordic подтвердил планы на проведение «титанической» игровой презентации THQ Nordic Digital Showcase в 2025 году и приоткрыл завесу тайны над её наполнением.

Как стало известно, на THQ Nordic Digital Showcase 2025 запланированы мировые премьеры, анонсы по уже представленным играм (в том числе горячо ожидаемые даты выхода), а также «несколько тузов в рукаве».

«Представьте тёмную и захватывающую, или яркую и трогательную, или по-настоящему семейную игру — и ещё парочку, которые никто не ожидает (нет, это всё ещё не испанская инквизиция, извините). <...> Это будет легендарно», — интригует THQ Nordic.

Среди подтверждённых показов заявлены ремейк «Готики», мифологический ролевой экшен Titan Quest 2, приключенческий хоррор Reanimal, платформер The Eternal Life of Goldman и гоночный боевик Wreckfest 2.

Сопровождавший анонс 38-секундный тизер-трейлер THQ Nordic Digital Showcase 2025 характер сюрпризов не раскрывает. Пользователи в комментариях требуют новостей об анонсированной прошлым летом новой Darksiders.

Трансляция THQ Nordic Digital Showcase 2025 стартует 1 августа в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом мероприятия можно будет через сервисы YouTube, Twitch и Steam.

Помимо перечисленных игр, в разработке у студий THQ Nordic также находятся Space for Sale (ранний доступ), Wreckreation, TMNT: The Last Ronin, неанонсированная Gothic 3 Classic для консолей и SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide.