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Календарь релизов — 23 – 29 июня: Death Stranding 2 и System Shock 2: 25th Anniversary Remaster

У нас вышел свежий выпуск «Календаря релизов». В видеоролике мы рассказываем о том, во что поиграть на этой неделе, и отмечаем недавние релизы, которые вы могли пропустить.

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Теги: календарь, релиз, игра, death stranding 2, system shock 2
календарь, релиз, игра, death stranding 2, system shock 2
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