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Lenovo выпустила самый передовой хромбук — с ИИ-функциями Google и 3-нм процессором MediaTek Kompanio Ultra 910

Компания Lenovo выпустила новое, десятое поколение ноутбука Chromebook Plus 14. В основе новинки используется процессор MediaTek Kompanio Ultra 910 (3-нм техпроцесс, одно ядро Cortex-X925 с частотой 3,62 ГГц, три Cortex-X4 и четыре Cortex-A720; графика — GPU Immortalis-G925 MC11).

Источник изображений: Lenovo

Источник изображений: Lenovo

Новый Chromebook Plus 14 оснащён 14-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920 × 1200 пикселей, яркостью 400 кд/м² и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Lenovo предлагает конфигурации с 12 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, а также с 128 или 256 Гбайт постоянной памяти UFS. Устройство поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, оснащено двумя портами USB-C 3.2 Gen1, одним USB-A 3.2 Gen1 и комбинированным 3,5-мм аудиоразъёмом.

Вес ноутбука составляет 1,17 кг (в версии без сенсорного экрана) и 1,26 кг (с сенсорным экраном), толщина корпуса — 15,8 мм. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 60 Вт·ч, обеспечивающим до 17 часов автономной работы. В комплект входит зарядное устройство мощностью 65 Вт, которое заряжает аккумулятор до 80 % примерно за час.

Chromebook Plus 14 предлагает 5-Мп веб-камеру с двумя микрофонами и шторкой конфиденциальности, а также опционально — сканер отпечатков пальцев. Процессор Kompanio Ultra обеспечивает 50 TOPS производительности в задачах ИИ и позволяет локально использовать ряд интеллектуальных функций, включая:

  • умную группировку вкладок и документов на основе активности пользователя;

  • редактирование изображений в приложении «Галерея» (удаление фона, создание наклеек);
  • преобразование рукописного текста в цифровой в реальном времени;
  • визуальный поиск по скриншотам с помощью Google Lens;
  • функции «Создать краткое содержание» и «Упростить» для работы с объёмными или сложными текстами.

С покупкой Chromebook Plus 14 предлагается 12-месячная пробная подписка на сервис Google AI Pro, включающая доступ к ИИ-ассистенту Gemini в Gmail и Docs, 2 Тбайт хранилища Google One, а также интеграцию с NotebookLM от Google для анализа и структурирования информации.

Это первый ноутбук в серии Chromebook Plus с поддержкой технологии Dolby Atmos — устройство оснащено четырьмя динамиками. Корпус выполнен в цвете Seashell (морская ракушка), ноутбук имеет шарнир с углом раскрытия 160° и поддерживает дополнительные фирменные аксессуары — чехол Lenovo Urban Sleeve, мышь 540 USB-C и аналоговую гарнитуру.

Стоимость Chromebook Plus 14 в Германии составит 649 евро. Для других стран цена пока не объявлена. В продажу устройство поступит уже на этой неделе.

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Теги: lenovo, chromebook plus 14, хромбуки, google, gemini, искусственный интеллект
lenovo, chromebook plus 14, хромбуки, google, gemini, искусственный интеллект
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