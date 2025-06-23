Штраф в €500 млн подействовал: Apple изменит политику App Store, но не для всех

Apple готова пойти на уступки Евросоюзу и смягчить правила App Store, чтобы избежать дополнительных штрафов. В апреле компания получила штраф в размере 500 млн евро за нарушение положений европейского закона Digital Markets Act (DMA), однако с тех пор не представила никаких существенных изменений в правилах своего магазина.

По информации 9to5Mac, Apple сейчас ведёт напряжённые переговоры с Европейской комиссией о возможных уступках, касающихся ограничений, которые мешают разработчикам приложений предложить пользователям альтернативные способы оплаты вне платформы. После вынесения штрафа в адрес компании было установлено 60 дней на выполнение требований регулятора, и этот срок истекает в четверг, 26 июня. На прошлой неделе представители Еврокомиссии заявили, что в случае продолжения диалога Apple может избежать дополнительных финансовых санкций даже по истечении этого срока.

Основная претензия регулятора касается политики Apple, запрещающей разработчикам напрямую информировать пользователей о других способах оплаты. Сейчас на территории ЕС компания разрешила размещать лишь одну внешнюю ссылку на сайт разработчика, но даже за покупку по ней Apple взимает 27 % комиссии. По данным Financial Times, Apple может ослабить эти ограничения, но окончательное решение останется за Еврокомиссией, которая проверит, соответствуют ли изменения требованиям DMA.

ЕС рассматривает и вопрос о сборе в 50 центов за каждую установку приложения после миллионного скачивания (Core Technology Fee) — этот пункт также обсуждается между сторонами. В целом регулятор подтвердил, что плотно работает с Apple над выполнением DMA, при этом напомнив, что у него достаточно инструментов для санкций в случае, если компания продолжит нарушать закон.

Точные изменения, которые Apple планирует провести, пока неизвестны. Один из возможных вариантов заключается в разрешении создателям приложений свободно размещать ссылки на внешние платёжные системы, как это уже происходит в США после решения суда по делу Epic Games. Впрочем, Apple намерена обжаловать это решение и ситуация может измениться.