Китай пообещал сотню прорывов в сфере ИИ, сопоставимых с выходом DeepSeek

Китайские власти довольно серьёзное внимание уделяют прогрессу национальной инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта, поэтому перед участниками рынка стоит задача в ближайшие 18 месяцев осуществить более сотни прорывов, сравнимых по своему эффекту с выходом DeepSeek.

Об этом на Международном экономическом форуме в Тяньцзине сообщил бывший заместитель главы Народного банка Китая Чжу Минь (Zhu Min), как отмечает Bloomberg. Подобный прогресс позволит «фундаментальным образом изменить природу и техническую основу всей китайской экономики», по словам чиновника. Подобный успех, по его мнению, обеспечивает сочетание таланта китайских инженеров, обширной пользовательской базы и государственной поддержки.

Напомним, появление на мировом рынке DeepSeek в январе этого года шокировало многих политиков и отраслевых экспертов, поскольку предположительно менее затратная с точки зрения разработки и обучения большая языковая модель смогла демонстрировать уровень быстродействия, сопоставимый с лучшими западными образцами. По данным Bloomberg, доля высокотехнологичных отраслей в ВВП Китая вырос с 14 до 15 % по итогам прошлого года, а в будущем превысит 18 %.

По словам бывшего заместителя председателя Народного банка Китая, влияние таможенных тарифов на мировую экономику в этом году выразится в замедлении поставок продукции в технической сфере, а также снижении уровня инвестиций. Уже с августа инфляция может ускорить свой рост в самих США, по мнению китайского чиновника. В Китае по итогам второго квартала ВВП может вырасти более чем на 5 %, как считают эксперты. При этом они указывают на необходимость стимулирования внутреннего потребления товаров в Китае, поскольку бесконечно отправлять излишки на экспорт не получится.