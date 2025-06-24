Сегодня 24 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Секретный ИИ-гаджет OpenAI и Джони Айва ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Секретный ИИ-гаджет OpenAI и Джони Айва не будет носимым и выйдет не раньше 2026 года

Как уже сообщалось недавно, стартапам OpenAI и io пришлось столкнуться с судебным иском от Iyo — разработчика слуховых аппаратов. Поскольку обмен документами в рамках подготовки к судебному заседанию уже начался в открытом режиме, это позволило выяснить некоторые подробности относительно будущего устройства, ориентированного на работу с искусственным интеллектом.

Источник изображения: Unsplash, Zac Wolff

Источник изображения: Unsplash, Zac Wolff

Поскольку io пришлось столкнуться с претензиями разработчиков слуховых аппаратов, в своих доводах для судебного заседания стартап бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive) сообщает, что создаваемое при участии OpenAI устройство не будет носимым или предназначенным для ношения в ухе. Кроме того, само устройство выйдет на рынок не ранее 2026 года. На создание реально функционирующих серийных устройств данного типа уйдёт не менее года, а их дизайн ещё даже не утверждён окончательно.

Напомним, из-за существующего судебного иска со стороны Iyo компаниям пришлось убрать упоминание о сотрудничестве с официального сайта OpenAI, а также удалить видео, в котором глава компании Сэм Альтман (Sam Altman) обсуждает перспективы сотрудничества с Джони Айвом. Истец утверждает, что обвиняемые во внутренней переписке называли пресловутое устройство «первым в мире аудиокомпьютером», подозревая io и OpenAI в попытках создать конкурирующее с изделием Iyo решение, которое к тому же использует схожую торговую марку.

OpenAI признаёт, что в ходе разработки собственного устройства io действительно приобрела приличное количество сторонних изделий для изучения их дизайна и возможностей, и среди них было около 30 наушников различных производителей. При этом на уровне идей и прототипов io задумывалась о создании устройств самых разных форм и размеров, включая настольные и мобильные. Истец также ссылается на переписку с Альтманом по поводу предложения о сотрудничестве, в которой тот отказывается от него, упоминая о «работе над кое-чем конкурирующим». Тем самым, io и OpenAI якобы могли планировать создание устройства, чей дизайн и функциональность были подсмотрены у Iyo, как считают представители последней.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Предприятие OpenAI и Джони Айва столкнулось с первым иском, даже не успев ничего выпустить
Таинственное ИИ-устройство позволит OpenAI увеличить доходы от подписок ChatGPT
Глава OpenAI рассказал о секретном ИИ-гаджете, который разрабатывается с Джони Айвом
Роботакси Tesla за два дня работы привлекли внимание американских властей странными манёврами
В MIT придумали бустер для CPU и GPU — крошечный дискретный GaN-транзистор «дайлет»
Китай пообещал сотню прорывов в сфере ИИ, сопоставимых с выходом DeepSeek
Теги: openai, джони айв, ии, носимые устройства, судебное разбирательство
openai, джони айв, ии, носимые устройства, судебное разбирательство
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Twitch лишил пользователей из России трансляций в 1080p
«Это будет легендарно»: THQ Nordic проведёт «титаническую» презентацию с анонсами по ремейку «Готики», Titan Quest 2 и «несколькими тузами в рукаве»
Самый зоркий телескоп на Земле начал изучать вселенную — опубликованы первые впечатляющие снимки
Apple раскритиковала маркировку гаджетов в ЕС после низких оценок iPhone и iPad
Штраф в €500 млн подействовал: Apple изменит политику App Store, но не для всех
Каждый продвинутый ИИ сам научился врать и манипулировать — даже рассуждая «вслух» 21 мин.
Всего за год отечественный спрос на специалистов по безопасности ИИ вырос в 4 раза 32 мин.
Великобритания заставит Google ослабить контроль над своим поисковиком 2 ч.
GSC Game World подтвердила дату выхода следующего крупного обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 3 ч.
Амбициозная ролевая песочница Hytale в духе Minecraft спустя десять лет разработки отменена, а студия будет расформирована 4 ч.
Суд обязал OpenAI хранить даже удалённые чаты, но пользователи считают это тотальной слежкой 7 ч.
Конгресс США запретил сотрудникам пользоваться высокорискованным WhatsApp 14 ч.
«Продолжаем держать курс на крутые обновления»: создатели «Мира танков» и «Мира кораблей» нацелены обжаловать решение суда 15 ч.
Одна платформа, чтоб править всеми: в библиотеку Xbox на ПК скоро можно будет добавить игры из Steam, Battle.net и «других ведущих магазинов» 15 ч.
Точки восстановления в Windows 11 теперь живут всего 60 дней 16 ч.
Нейросеть победила квантовую интерференцию и превзошла учёных в анализе данных по бозону Хиггса 5 мин.
Секретный ИИ-гаджет OpenAI и Джони Айва не будет носимым и выйдет не раньше 2026 года 17 мин.
Роботакси Tesla за два дня работы привлекли внимание американских властей странными манёврами 2 ч.
Lenovo анонсировала новые системы для дата-центров, оптимизированные для ИИ 2 ч.
Samsung подтвердила презентацию Unpacked 9 июля — покажут много новых складных смартфонов 3 ч.
В MIT придумали бустер для CPU и GPU — крошечный дискретный GaN-транзистор «дайлет» 3 ч.
Китай пообещал сотню прорывов в сфере ИИ, сопоставимых с выходом DeepSeek 3 ч.
Samsung заманивает инженеров на американские фабрики огромными зарплатами — в 1,5–2 раза выше, чем у Intel и TSMC 4 ч.
Процессор в составе новейшего ноутбука Huawei MateBook Fold выпускается по прежней 7-нм технологии 6 ч.
Владельцы «параллельно ввезённых» машин Lixiang до конца июня могут бесплатно получить мастер-аккаунт в РФ 9 ч.