Секретный ИИ-гаджет OpenAI и Джони Айва не будет носимым и выйдет не раньше 2026 года

Как уже сообщалось недавно, стартапам OpenAI и io пришлось столкнуться с судебным иском от Iyo — разработчика слуховых аппаратов. Поскольку обмен документами в рамках подготовки к судебному заседанию уже начался в открытом режиме, это позволило выяснить некоторые подробности относительно будущего устройства, ориентированного на работу с искусственным интеллектом.

Поскольку io пришлось столкнуться с претензиями разработчиков слуховых аппаратов, в своих доводах для судебного заседания стартап бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive) сообщает, что создаваемое при участии OpenAI устройство не будет носимым или предназначенным для ношения в ухе. Кроме того, само устройство выйдет на рынок не ранее 2026 года. На создание реально функционирующих серийных устройств данного типа уйдёт не менее года, а их дизайн ещё даже не утверждён окончательно.

Напомним, из-за существующего судебного иска со стороны Iyo компаниям пришлось убрать упоминание о сотрудничестве с официального сайта OpenAI, а также удалить видео, в котором глава компании Сэм Альтман (Sam Altman) обсуждает перспективы сотрудничества с Джони Айвом. Истец утверждает, что обвиняемые во внутренней переписке называли пресловутое устройство «первым в мире аудиокомпьютером», подозревая io и OpenAI в попытках создать конкурирующее с изделием Iyo решение, которое к тому же использует схожую торговую марку.

OpenAI признаёт, что в ходе разработки собственного устройства io действительно приобрела приличное количество сторонних изделий для изучения их дизайна и возможностей, и среди них было около 30 наушников различных производителей. При этом на уровне идей и прототипов io задумывалась о создании устройств самых разных форм и размеров, включая настольные и мобильные. Истец также ссылается на переписку с Альтманом по поводу предложения о сотрудничестве, в которой тот отказывается от него, упоминая о «работе над кое-чем конкурирующим». Тем самым, io и OpenAI якобы могли планировать создание устройства, чей дизайн и функциональность были подсмотрены у Iyo, как считают представители последней.