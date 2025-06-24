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Блогеры попросили Роскомнадзор не наказывать их за старую рекламу в запрещённых соцсетях

Ассоциация блогеров и агентств обратилась в Роскомнадзор по поводу рекламного послабления, направив письмо с просьбой не удалять старый контент. Об это сообщили «Известия», ознакомившиеся с документом.

Источник изображения: Scott Graham/unsplash.com

Источник изображения: Scott Graham/unsplash.com

Ранее заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов напомнил блогерам в ходе ПМЭФ, что с 1 сентября вступает в силу закон, который исключает распространение рекламы на запрещённых экстремистских ресурсах, заблокированных в РФ, поэтому всем участникам рынка необходимо к этой дате удалить рекламные креативы с запрещённых социальных сетей.

В своём письме ассоциация указала, что массовое удаление старых материалов сопряжено со значительными техническими сложностями, а также расходами для участников рынка. Авторы документа сравнили предлагаемое послабление с правилами, действовавшими ранее для немаркированной рекламы.

«Мы предлагаем рассмотреть такую возможность о неудалении материалов, размещённых до 01.09.2025 года, по аналогии с нормой о неудалении непромаркированных материалов, выпущенных до 01.09.2022 года», — указано в письме. Также в нём сообщается, что рекламные интеграции являются уникальным личным контентом, органично встроенным в общую контентную сетку, и удаление всего рекламного контента может негативно повлиять на общую картину формирования социальных сетей в целом.

Также блогеры просят в случае отказа уточнить дату, с какой необходимо будет удалить рекламу — с 1 сентября 2025 года или ранее. В Роскомнадзоре сообщили «Известиям», что настоятельно рекомендуют перенести рекламную активность на российские интернет-ресурсы.

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Теги: роскомнадзор, соцсети, реклама
роскомнадзор, соцсети, реклама
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