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Nvidia представила самую медленную видеокарту Blackwell — GeForce RTX 5050 за $249

Компания Nvidia официально представила настольную видеокарту начального уровня GeForce RTX 5050, которая станет самой доступной в семействе Blackwell. Вместе с десктопной версией была также представлена и мобильная — для недорогих игровых ноутбуков.

Источник изображений: Nvidia

Источник изображений: Nvidia

основе GeForce RTX 5050 используется графический процессор GB207-300 с 2560 ядрами CUDA, 20 RT-ядрами, 80 текстурными блоками и 80 тензорными ядрами. Количество блоков ROP не указывается. Базовая частота GPU составляет 2,31 ГГц, Boost-частота заявлена на уровне 2,57 ГГц.

GeForce RTX 5050 — единственная модель серии Blackwell, не использующая память GDDR7. Пропускная способность памяти составляет 320 Гбайт/с. Заявленное энергопотребление GeForce RTX 5050 — 130 Вт. Дополнительное питание подаётся через 8-контактный разъём PCIe. У мобильной версии показатель энергопотребления составляет 115 Вт (100 Вт + 15 Вт Dynamic Boost).

GeForce RTX 5050 поддерживает технологии масштабирования DLSS 4 и трассировки лучей. Она оснащена таким же энкодером NVENC, как и RTX 5060: один NVENC 9-го поколения и один NVDEC 6-го поколения. Карта укомплектована четырьмя видеовыходами: тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b. Для сравнения, Radeon RX 9060 XT от AMD предлагает два DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1b.

Nvidia сравнивает GeForce RTX 5050 с GeForce RTX 3050. Напомним, что десктопной версии GeForce RTX 4050 компания не выпускала, карта доступна только в мобильном исполнении для ноутбуков. Новая карта обеспечивает прирост производительности до четырёх раз благодаря поддержке технологии DLSS 4 и входящего в её состав мультикадрового генератора MFG.

Также Nvidia отмечает, что новинка позволит многим бюджетным геймерам получить значительный прирост производительности, в частности, при переходе с таких видеокарт, как GeForce GTX 1050, GTX 1060, GTX 1650 и GTX 1660, которые всё ещё довольно популярны среди пользователей.

Точная дата начала продаж GeForce RTX 5050 пока не объявлена. По слухам, она должна поступить в продажу 1 июля, однако официально Nvidia сообщает о запуске во второй половине месяца. Рекомендованная цена видеокарты — $249. Эталонный вариант производиться не будет.

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Теги: geforce rtx 5050, видеокарта, blackwell, nvidia
geforce rtx 5050, видеокарта, blackwell, nvidia
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