Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода перезапуска Painkiller — в российском Steam открыт предзаказ

Принадлежащее Saber Interactive издательство 3D Realms и разработчики из польской Anshar Studios (Gamedec) объявили дату выхода своего динамичного кооперативного шутера Painkiller. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

Напомним, новая Painkiller представляет собой переосмысление культовой франшизы в виде динамичного экшена с кооперативом на трёх человек. Игра была представлена в марте и планировалась к релизу осенью.

Как стало известно, Painkiller поступит в продажу 9 октября текущего года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Вслед за анонсом стартовали предзаказы, в том числе в российском сегменте сервиса Valve.

Стоимость Painkiller в Steam составляет 2499 рублей. В комплекте с игрой идёт бонус в виде набора «Железный крестовый поход». Он включает по средневековому облику для каждого героя и уникальную раскраску для шести видов оружия.

В состав расширенного издания Painkiller за 2849 рублей входит упомянутый «Железный крестовый поход» и сезонный абонемент, который предполагает новые облики для персонажей и оружия.

Игрокам Painkiller достанется роль заточённого в чистилище за преступления против Небес грешника, которому Глас Творца даёт шанс искупить вину — остановить падшего ангела Азазеля, готового спустить на Землю армии демонов.

Обещают кооператив на троих с возможностью играть в одиночку, четырёх чемпионов на выбор (Ink, Void, Sol, Roch), гротескные ужасы, систему усиления способностей с помощью карт таро и текстовый перевод на русский.