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Anthropic выиграла суд у издателей: обучать ИИ на купленных книгах законно, на пиратских — нет

Федеральный судья Уильям Олсап (William Alsup) принял сторону Anthropic в деле об авторском праве ИИ, постановив, что обучение её моделей ИИ на законно приобретённых книгах без разрешения авторов является добросовестным использованием. Это первое решение в пользу индустрии ИИ, но оно ограничено лишь физическими книгами, которые Anthropic приобрела и оцифровала. Суд считает, что компания должна ответить за пиратство «миллионов» книг из интернета.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

В постановлении суда подробно рассмотрено решение Anthropic о покупке печатных копий книг и сканировании их в свою централизованную цифровую библиотеку, используемую для обучения моделей искусственного интеллекта. Судья постановил, что оцифровка законно купленной физической книги является добросовестным использованием, а применение этих цифровых копий для обучения LLM было «достаточно преобразующим», чтобы также считаться добросовестным использованием.

В решении суда не рассматривается вопрос о нарушении моделями ИИ авторских прав, так как это является предметом других связанных дел. Результат этих судебных разбирательств может создать прецедент, который повлияет на реакцию судей на дела о нарушении ИИ авторских прав в будущем.

«Жалоба авторов ничем не отличается от жалобы на то, что обучение школьников хорошему письму приведёт к взрыву конкурирующих работ», — считает судья Олсап. По его мнению, «Закон об авторском праве» «нацелен на продвижение оригинальных авторских работ, а не на защиту авторов от конкуренции».

Суд также отметил, что решение Anthropic хранить миллионы пиратских копий книг в центральной цифровой библиотеке компании — даже если некоторые из них не использовались для обучения — не является добросовестным использованием. Суд намерен провести отдельное судебное разбирательство по пиратскому контенту, использованному Anthropic, которое определит размер нанесённого ущерба.

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Теги: anthropic, судебное разбирательство, обучение ии
anthropic, судебное разбирательство, обучение ии
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