Бизнес США единодушно предупредил Трампа: пошлины на чипы в 25 % обернутся хаосом

Идея президента США Дональда Трампа (Donald Trump) ввести 25-процентные пошлины на импортные чипы вызвала широкое сопротивление со стороны автопроизводителей, технологических компаний, судостроителей и даже представителей криптоиндустрии. В более чем 150 публичных комментариях к предложению выступили представители крупнейших компаний, предупредив, что такое решение нарушит цепочки поставок и приведёт к росту цен для потребителей.

По данным Bloomberg, cреди тех, кто выступил против возможного введения тарифов в размере до 25 %, оказались Tesla, General Motors и Ford. Объединились и отраслевые ассоциации — в частности, Национальная ассоциация производителей морской техники (NMMA) и ведущий глобальный альянс, объединяющий лидеров отрасли криптовалют, Crypto Council for Innovation (CCI). Неожиданное единство проявили даже представители Тайваня и Китая, которые обычно занимают противоположные позиции.

Сегодня чипы используются практически во всех сферах — от бытовой техники и автомобильных датчиков до систем навигации и оборудования для мореплавания. По мнению экспертов, новые пошлины могут негативно повлиять на логистику и привести к росту цен для конечных потребителей. Джоанн Финни (JoAnne Feeney), партнёр и управляющий портфелем в Advisors Capital Management, в интервью отметила, что объёмы потребления чипов в стране значительно превышают внутренние производственные мощности, и введение пошлин, по её словам, неизбежно приведёт к удорожанию товаров.

Представители судостроительной отрасли также предупредили, что более 1300 компаний столкнутся с ростом расходов на критически важные компоненты, такие как двигатели и навигационные системы. Многие из этих деталей не имеют американских аналогов и зависят от ограниченного круга зарубежных поставщиков.

Всего в Министерство торговли США поступило 154 отзыва от бизнеса, отраслевых объединений и иностранных партнёров, включая Японию и Бразилию. Хотя многие поддерживают стремление Трампа развивать местное производство, большинство призывает к осторожности, чтобы избежать негативных последствий для экономики.

Tesla, в свою очередь, призвала власти и бизнес к более активному сотрудничеству, чтобы избежать неопределённости, которая может нарушить существующие цепочки поставок. Компания напомнила, что её партнёрства с поставщиками в Азии, Европе и Африке позволяют сосредоточиться на укреплении позиций США в сфере высоких технологий. При этом ограничения на ввоз комплектующих, которых пока недостаточно на американском рынке, могут серьёзно затормозить развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Одновременно Intel предупредила, что другие страны могут ответить зеркальными мерами, исключив американские товары со своих рынков.

Белый дом, однако, пока игнорирует эти опасения. Представитель администрации Куш Десаи (Kush Desai) заявил, что Трамп продолжает курс на возвращение в США производств, критически важных для национальной безопасности. В качестве примера он привёл планы TSMC по строительству заводов в Аризоне с объёмом инвестиций $165 млрд. Однако сама компания уже предупредила, что пошлины могут замедлить эти проекты и осложнить развитие таких направлений, как 5G, ИИ и беспилотные технологии.